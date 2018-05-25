Из Челябинской области люди уезжают

В первом квартале 2018-го года в Челябинскую область прибыло 18 тысяч 747 человек, а 20 тысяч 168 граждан покинули регион. Таким образом, уехало за этот период времени почти на полторы тысячи человек больше, чем приехало.

Как сообщает Челябинскстат, из стран СНГ на Южный Урал в первом квартале нынешнего года приехало две тысячи 49 человек, из стран дальнего зарубежья - 42.

Уехали в страны СНГ из Челябинской области за этот период тысяча 563 человека. «Куда подальше» прямиком из нашего региона отправились 83 гражданина (речь о странах дальнего зарубежья).

Чаще всего в Челябинскую область в первом квартале 2018-го года к нам приезжали из Казахстана (тысяча 278 человек), немало среди гостей было и уроженцев Таджикистана (242), граждан Украины (двести). Примерно одинаково любят Южный Урал жители Узбекистана и Армении (въехали 83 и 84 человека соответственно).

Также в Челябинскую область в первом квартале этого года въезжали из Киргизии (77 человек), Азербайджана (39), Молдовы (36), Беларуси (семь) и Туркмении (три).

В тройке лидеров среди стран СНГ, куда в первые три месяца нынешнего года люди чаще всего выезжали из нашего региона, также Казахстан (736 человека), Таджикистан (190), Украина (337). На четвертом месте - Узбекистан (94 человекап) и Армения (71).

Среди стран дальнего зарубежья, откуда к нам приезжали в первом квартале 2018-го, - Германия (восемь человек), Израиль (один), Китай (три). О других государствах данных нет. Мигрировали в первые три месяца этого года из Челябинской области, как правило, в Германию – аж 44 человека из всех 83-х «выбывших».