Присылайте свои новости

Из-за аномальной жары для большегрузов закрыто движение по трассе М-5
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Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 13:09

Сегодня, 19 июля, в связи с прогнозируемой дневной температурой до 36 градусов вводится временное ограничение для тяжеловесного транспорта на автомобильных дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей.

Как сообщает пресс-служба управления автомобильных дорог «Южный Урал», ограничения вводятся на следующий участках:

- М-5 «Урал» на участке км 1548+651 – км 1871+058;

- М-5 «Урал» на участке км 11+400 – км 130+169 (подъезд к г. Екатеринбург);

- А-310 на участке 16+270 – км 146+128 (Челябинск – Троицк);

- Р-254 «Иртыш» на участке км 12+960 – км 55+450 в Челябинской области и на участке км 55+450 – 465+331 в Курганской области, а также на участке км 0+000 – км 91+000 (подъезд к г. Тюмень);

- Р-354 на участке 125+000 – 356+000 (Екатеринбург-Шадринск-Курган).

Ограничение вводится с 13:00 до 22:00 местного времени.

ФКУ Упрдор «Южный Урал» обязал подрядные организации совместно с подразделениями ГИБДД осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать пролив проезжей части.

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

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