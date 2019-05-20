Из-за последних звонков в Челябинске ограничат продажу спиртного

Последние звонки в Челябинске пройдут под охраной полицейских. Рядом с местами их проведения будет ограничена продажа «горячительных» напитков.

На этой неделе для челябинских школьников прозвенят последние звонки. Для обеспечения охраны общественного порядка в образовательных учреждениях будут дежурить сотрудники полиции. С целью обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах в окрестностях школ и местах проведения праздничных мероприятий выставят посты ГИБДД.

В городских парках отдыха будут дежурить дополнительные наряды полиции. Рядом со школами, скверами и парками, куда традиционно отправятся выпускники, будет ограничена продажа спиртного. Взрослым предстоит позаботиться и о том, чтобы не допустить употребления несовершеннолетними спиртных напитков во время прощания со школой. Ведь по статистике из года в год последний звонок знаменуется растущим числом пьяных старшеклассников, которые почему-то стремятся встретить взрослую жизнь с бутылкой в руке.

«Мы тесно работаем с руководителями образовательных учреждений. Обращаемся также к представителям сетевых компаний, реализующих алкогольные напитки, о недопустимости реализации спиртного несовершеннолетним», - отметил начальник УМВД России по городу Челябинску Сергей Миронов.

«У нас достигнута договоренность с сетевыми компаниями об ограничении продажи спиртных напитков рядом с местами проведения последних звонков», - сказал начальник управления по торговле и услугам администрации Челябинска Сергей Березуев.

Напомним, что в случае продажи алкоголя несовершеннолетнему, продавец может быть привлечен к административной ответственности по ч.2.1 статьи 14.16 КоАП РФ. Санкция указанной статьи содержит следующие размеры административных штрафов: для граждан – от 30 000 до 50 000 рублей, для должностных лиц – от 100 000 руб. до 200 000 рублей, для юридических лиц – от 300 000 руб. до 500 000 руб. За повторную продажу алкоголя несовершеннолетнему наступает уже уголовная ответственность.

Напоминают полицейские и об ответственности родителей подростков, которым еще не исполнилось 16 лет. Они также могут быть привлечены к административной ответственности, если их ребенок находится в состоянии алкогольного опьянения или задержан за распитие спиртного.