Известный бразилец проведет в Челябинске мастер-класс по капоэйре

В Челябинске 21 октября состоится важное спортивное событие для всех капоэйристов – посвящение начинающих спортсменов и процедура смены поясов. Провести это значимое мероприятие в Челябинск приедет бразилец Местрандо Апаче.

Капоэйра - бразильское национальное боевое искусство, неотъемлемой частью которого является акробатика и культура.

ABADÁ-Capoeira - крупнейшая Школа капоэйры в мире. Помимо Бразилии, Школа представлена в еще 30 странах. В России развитие этого движения началось в двухтысячных годах. На Южном Урале Школа ABADA-Capoeira существует уже 11 лет. Приезжающие в Челябинск инструктора России (г. Москва) и Бразилии отмечают высокий уровень подготовки тренеров и учеников в Челябинске.

Batizado - посвящение, аттестация и праздник для тех, кто впервые получает свои корды (пояса, цвет которых зависит от уровня спортсмена). Troca de cordas - процедура смены поясов спортсменами, занимающиеся не первый год, на пояса более высокого уровня.

Всех желающих приглашают в качестве зрителей на церемонию Batizado e Troca de cordas, которая состоится 21 октября во Дворце спорта "Надежда" (г. Челябинск, ул. Марченко, д.28). Начало в 12 часов.

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