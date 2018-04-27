К большой радости поклонников Толкиена: в Сосновском районе появится свой Хоббитон

В Сосновском районе (Челябинская область) появится свой Хоббитон, который станет отличным местом для отдыха и частью инвестпроекта фермы «Семейное подворье» - объекта агротуризма. Кроме того, инвестор планирует развивать здесь программу «Юный фермер».

Специалисты управления туризма регионального министерства культуры и Центра развития туризма Челябинской области уже познакомились с работой «Семейного подворья», расположенного в поселке Садовый Сосновского района.

«Ферма начала принимать туристов 1 мая 2017 года: дети и взрослые могут здесь пообщаться с животными, полюбоваться прекрасными павлинами, подивиться мини-коровке, покататься на ослике, попрыгать на батуте, приобрести натуральную фермерскую продукцию: яйца, мясо, копчености, иван-чай», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь регионального Центра развития туризма Ольга Сукинова.

По ее словам, сейчас в контактном зоопарке «Семейного подворья» живут куры двадцати пород, страусы эму, павлины и фазаны, кролики, еноты, песцы, белки, вислобрюхие свиньи и другие животные. Однако это только первый этап большого проекта, отмечает инвестор Владимир Бекишев.

«В этом году планируем поставить кафе, оформленное как домик хоббита, - поделился он планами. - В следующем году появятся бани с уличными купелями и гостевой дом. Также в планах запустить магазин фермерской продукции и мини-сыроварню.»

Часть территории «Семейного подворья» выделена под программу «Юный фермер», которую Владимир Бекишев планирует развивать на уровне района.

«В советские годы практически за каждой школой был закреплен сад или земельный участок, детей привлекали к сельскому труду , – говорит он. – Сейчас все это позабыто, а ведь именно в школе человек определяется с будущей профессией. В нашем летнем фермерском лагере ребята погружаются в деревенскую жизнь: когда они приходят, часто даже не знают, что яйца от курицы берутся. А у нас они сами и яйца из-под несушек в корзинку соберут, и яичницу на сковороде пожарят».

Начальник управления туризма министерства культуры региона Игорь Ворожцов и директор Центра развития туризма Челябинской области Дмитрий Столбов идею поддержали – уже в ближайшее время пройдет совещание, чтобы как можно больше челябинских школьников посетили «живые уроки» на ферме и познакомились с деревенским бытом.

«Этот объект агротуризма отлично вписывается в единую дестинацию, которая будет сформирована возле конноспортивного комплекса «Рифей»: в неё войдёт сам КСК, парк спорта и отдыха, термальные бассейны», – резюмировал Дмитрий Столбов.

Фото предоставлено Ольгой Сукиновой