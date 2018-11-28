К челябинцам первого декабря вернется любимая «шестерка»

В Челябинске к большой радости горожан возобновляет свою работу трамвай шестого маршрута. Эта новость очень важна для многих пассажиров, которые после отмены «шестерки» испытывали большие сложности: шестой маршрут – единственный в своем роде.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации Челябинска, «шестерка» возвращается к людям благодаря увеличению штата водителей ООО «ЧелябГЭТ». Ждать осталось недолго. Уже в эту субботу, первого декабря, трамваи выйдут на маршрут.

От остановки ЧТЗ первый шестой трамвай будет начинать движение в половину седьмого утра, от остановки «Медгородок» - в 7.20. Последний рейс с ЧТЗ - в 17.20, с «Медгородка» - на час позже, в 18.20.

Пока на социально значимом шестом маршруте (его конечный пункт - областная больница) будет работать три вагона. В полном объеме движение трамвая №6 транспортники обещают возобновить после нового года.

Важно, что в 2019 году движение «шестерок» планируют скорректировать и вернуть на исторический маршрут.

«Мы уже направили предложения в администрацию города с просьбой рассмотреть вариант возврата трамвая на прежнюю линию, - рассказал директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко. - Постараемся вернуть все обратно в следующем году».

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в середине сентября этого года тогдашний глава Челябинска Евгений Тефтелев пообещал, что Павлюченко разберется с исчезнувшим трамвайным маршрутом, пользовавшимся большой популярностью у населения - особенно в своей старой версии.

«Шестерки» всегда были переполнены. Пустыми никогда не ходили. Впоследствии оптимальный маршрут удлинили, пустив шестые трамваи практически в «кругосветку». Пассажиров становилось меньше, но все же «шестерки» были нужны людям.

Пятого сентября этого года шестые трамваи перестали ходить в Челябинске совсем. В управлении транспорта тогда заявили о большом количестве жалоб на неудовлетворительную работу трамвайного маршрута № 6 «ЧТЗ- Медгородок».