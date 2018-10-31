Кадетское движение в Озерске будет жить

После публикации материала на информационном сайте «Урал-пресс-информ» о ситуации, сложившейся в общеобразовательной школе №22 поселка Татыш Озерского городского округа, пришел ответ из администрации закрытого города.

В письме говорится о том, что реорганизация в системе образования - это нормальная ситуация. Демография и спад рождаемости очень сильно повлияли на заполняемость школ, в частности на школу №22. В ней учится всего 182 ученика, хотя проектная вместимость гораздо больше.

«Реорганизация школы в поселке Татыш не затронет учеников и родителей, учеба будет продолжаться в том же здании, - рассказал руководитель пресс-службы администрации Озерского городского округа Сергей Зюсь. - Но при этом вырастет заработная плата педагогов, изменения позволят привлечь дополнительно около пяти миллионов рублей на фонд оплаты труда. Кадетское движение в школе сохранится в полном объеме».

Что касается директора школы №22 Андрея Амурского, в управлении образования администрации Озерска ему предложена должность заместителя директора школы с сохранением кадетского профиля деятельности. Если же Андрей Александрович откажется от этой должности, на его место буду искать другого офицера.

«В нашем городе проживает достаточно боевых офицеров, которые смогут продолжить дело полковника Амурского, - продолжил Сергей Зюсь. – В любом случае, кадетское движение в данной школе не умрет, а продолжит идти по намеченному курсу. Нам нужны патриоты».

Фото: сайт школы №22 г. Озерска