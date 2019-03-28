Как выдержать пост и не сорваться, знает «Союзпищепром»

Самые сложные дни для соблюдения поста приходятся на его середину. К этому времени организм начинает всеми возможными способами сигнализировать, что ему не хватает белка, важных аминокислот и минералов. Он устал от однообразия пищи.

Как не сорваться в этот сложный момент, каких правил питания нужно придерживаться, чтобы с честью пройти духовное испытание? – ответ на этот вопрос знает «Союзпищепром», создавший уникальный продукт – овсяные кисели и йогурты «Здоровое меню».

«Подумаешь, не употреблять продукты животного происхождения», - сказали вы перед началом поста. Но позже на собственном опыте, наверняка, убедились, что это не так просто. Однообразие постного меню требует того, чтобы придерживаться специальных правил питания. Они важные, но достаточно простые, и помогут вам пройти «экватор» Великого поста, соблюдая нормы и требования постной диеты, и при этом сохранить здоровье.

Правило первое. Не старайтесь голодать целыми днями. Гораздо эффективнее соблюдать рацион из трех основных приемов пищи, но при этом сократить объем принимаемой еды. Диетологи рекомендуют питаться небольшими порциями по 300 граммов. Между основными приемами пищи следует делать перекус. Здесь на выручку постящимся приходит уникальный продукт - овсяные кисели и йогурты «Здоровое меню». Они 100% растительные. Их калорийность в два раза ниже, чем у обезжиренного йогурта, но при этом они обладают очень важным свойством обволакивать и тем самым защищать стенки желудка. Пи этом чувство голода снижается, а содержащаяся в составе каждой бутылочки суточная норма Бета-глюкана - природного активатора иммунитете человека - помогает укрепить состояние здоровья. Сегодня растительные йогурты «Здоровое меню» не только поставляются в магазины по всей челябинской области, но и напрямую таким крупным центрам духовной культуры, как Сретенский монастырь.

Второе правило. Включите в рацион больше цельнозерновых продуктов. Например, вместо традиционных спагетти из белой муки возьмите макароны «Четыре злака» марки «Здоровое меню», которые содержат в своем составе пшеничную, ржаную, овсяную и ячменную муку.

Употребляйте разные виды каши. Вспомните про перловую кашу – любимицу Петра I, которая содержит лизин, богата клетчаткой и белком. К традиционной утренней овсянке добавьте пшенную, ячневую кашу, чаще ешьте всеми любимую гречку, которую так приятно запивать растительным молоком. Увеличьте потребление растительного белка - его много в бобовых. Поэтому горох, нут, фасоль и соя непременно должны появиться в вашем постном меню.

Правило третье. Организм устает от однообразия. Здесь вам на помощь придет растительное молоко «Здоровое меню» и «Green Milk». Вы может смело употреблять во время поста на 100% растительные овсяное, соевое, рисовое, миндальное, кокосовое, пшеничное молоко. Замена коровьего молока на растительное позволяет вам в точности следовать всем канонам питания в пост. В каждом виде растительного молока есть своя польза. Овсяное, рисовое и особенно соевое молоко очень похожи по вкусу на традиционное, но при этом содержат только растительные компоненты. Растительное молоко можно просто пить, оно низкокалорийное и даст вам совершенно новые вкусовые сочетания. Сварите овсяную кашу на рисовом, кокосовом или миндальном молоке, а рисовую - на овсяном или кокосовом. С любым растительным молоком пшенная и манная каши приобретут совершенно новое звучание. При этом вы не переберете калорий и наполните рацион растительным белком, которого особенно много в соевом молоке и ореховых вкусах.

Четвертое правило. Овощи и фрукты должны занимать на менее половины вашего дневного рациона. И здесь снова на помощь придет растительное молоко. Во время утреннего и вечернего приема пищи попробуйте смузи. Рецепты очень просты: возьмите замороженный шпинат, залейте его овсяным молоком, для сладости можете добавить финик. Все это взбейте в блендере и полностью растительный прием пищи у вас готов. Уверены, что после окончания поста вы сохраните смузи в своем ежедневном рационе.

«Пост - это пора духовного обновления. Не заставляйте свой организм мучиться от пищевого однообразия, не ставьте себя в ситуацию, когда вы находитесь на грани срыва. Поститесь правильно, с пользой для физического и духовного здоровья», - отмечают в «Союзпищепроме».

Рисовый пудинг с корицей

Вам потребуются (на 4 порции):

Напиток «Кокос» на рисовой основе «Green Milk» - 0,75 л

Сахар - 120 г

Рис - 85 г

Крахмал - 1 ст. ложка

Корица, соль

Корица 5 г

Приготовление:

1. Рис отварить и промыть холодной водой.

2. В растительное молоко добавить сахар, довести до кипения

3. Добавить в кастрюлю рис и крахмал.

4. Когда консистенция стала густой, снять с огня, остудить, разложить по формам и поставить в холодильник.

5.Перед подачей посыпать сверху корицей.