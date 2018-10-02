Как застраховать себя при ипотечном кредите?

В последнее время банки при оформлении ипотечного кредита предлагают множество страховок – от стандартного страхования жизни и квартиры, до всевозможной защиты от непредвиденных жизненных ситуаций. Не все виды страхования являются обязательными, от части из них можно отказаться и в последующем, но это чаще всего влечет за собой ряд санкций. Разнятся и тарифы, при этом меняться они могут ежегодно.

О нюансах страхования при оформлении ипотечного кредита агентству «Урал-пресс-информ» рассказали в пресс-службе Сбербанка.

- Ряд страховых компаний в этом году повысили тарифы. Тарифы на страховки при оформлении ипотечного кредита выросли?

- В 2018 году стоимость тарифов у страховых компаний Сбербанка - «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни» - не менялась. Изменения возможны только у клиентов, которые заключили договор страхования с компанией-партнером Сбербанка. Расчет новой стоимости страховки осуществляется на основании данных клиента, его пола, возраста и времени до выхода на пенсию, когда снижается уровень платежеспособности граждан, а также с учетом остатка задолженности по кредиту. Заемщик имеет право перезаключить договор на страховую компанию Сбербанка, при этом стоимость страхового тарифа при этом может отличаться. Также клиент может получить дополнительную скидку 10% при переоформлении полиса на сайте банка или компании «Сбербанк Страхование»

- От чего зависит стоимость платежа по обязательному страхованию жизни и здоровья при ипотечном кредитовании?

- Стоимость платежа по страхованию жизни и здоровья в рамках программы «Защищенный заемщик» рассчитывается индивидуально и зависит от пола клиента, его возраста и состояния здоровья, а также от размера кредита и характеристик приобретаемого объекта недвижимости. Расчет можно сделать прямо на сайте страховой компании Сбербанка или в офисах Сбербанка, оказывающих услуги кредитования. Подключая программу «Защищенный заемщик», клиент обеспечивает защитой себя и своих близких, так как при наступлении страхового события в период действия договора, «Сбербанк страхование» полностью погашает его задолженность по кредиту.

- Может ли клиент отказаться от страхования при оформлении ипотеки и на каких условиях?

- Клиент может отказаться только от страхования жизни и здоровья в течение 14 дней с даты оформления договора страхования. Но заемщик должен понимать, что при наступлении непредвиденных событий, все обязательства по выплате кредита перейдут на созаемщиков и ближайших родственников. Также при отказе от страхования жизни и здоровья на один пункт увеличивается размер процентной ставки по кредиту, а, следовательно, и размер ежемесячного платежа. Нельзя отказаться только от страхования залога, так это обязательное требование закона «Об ипотеке (залоге имущества)».

- Имеет ли право клиент выбирать страховую компанию?

- Заемщик может выбрать любую из 19 аккредитованных страховых компаний, которые сотрудничают со Сбербанком. Перед заключением партнерского договора Сбербанк проверяет страховую компанию на надежность с учетом финансовой отчетности и практики страховых выплат при наступлении рисковых событий. Со списком аккредитованных страховых компаний можно ознакомиться при оформлении договора на ипотеку или на сайте банка в разделе «Частным клиентам - Страховые и пенсионные программы - Страховые программы - Страхование залогового имущества в рамках жилищных и автокредитов для физических лиц».

- Какие еще виды страхования предлагает Сбербанк при оформлении ипотеки?

- Кроме страхования жизни и здоровья по программе «Защищенный заемщик», клиент может оформить дополнительную защиту для новой квартиры или дома. Это программа «Защита дома», которая включает защиты от 8 наиболее распространенных рисковых событий от залива соседями до падения летательных аппаратов. В рамках программы заемщик страхует не только конструктивные элементы объекта недвижимости, но еще внутреннюю и внешнюю отделку, движимое имущество и гражданскую ответственность перед соседями. Сумма страховой защиты может быть от 600 тысяч до 2 млн рублей, а стоимость полиса - от 2500 до 8900 рублей на срок один год. При оформлении полиса через сайт банка или страховой компании Сбербанка цена дешевле и предусмотрена дополнительная скидка – 10% за счет использования бонусов Спасибо.