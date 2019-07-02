Камеры «Интерсвязи» сделают жизнь южноуральцев комфортной и безопасной

Признанный лидер телекоммуникационного рынка Урала - компания «Интерсвязь» продолжает оснащение камерами видеофиксации высокого разрешения центральных улиц и перекрёстков городов своего присутствия.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель информационной службы компании «Интерсвязь» Юлия Митюгова, благодаря инициативе местных жителей, стандартное видеонаблюдение превратилось в надежного стража порядка. Теперь камеры помогают южноуральцам не только разрешать спорные аварийные ситуации на крупных дорожных развязках, но даже выявлять нарушителей среди водителей маршрутных такси. Так, челябинец Александр Хлопов с помощью камер видеонаблюдения компании «Интерсвязь» и сервиса «Улицы онлайн» за несколько дней смог установить свыше 186 нарушений правил дорожного движения. Среди них – остановка транспорта на пешеходных переходах, проезд по дворовой территории, высадка пассажиров в неположенных местах и многое другое. Всю информацию о нарушениях абонент компании автоматизировал и отправил в приёмную администрации Челябинска. В ближайшее время его обращение будет рассмотрено в региональном главке МВД и управлении транспорта.

Благодаря видеозаписям, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП, краж и других правонарушений. Сейчас за безопасностью в подъездах, во дворах, на детских площадках, в общеобразовательных учреждениях в микрорайонах «Парковый», «Парковый-2», «Чурилово» и «Академ-Риверсайд» следят тысяча 576 камер. Интеллектуальными домофонными системами оборудованы более 50 тысяч подъездов в 14 городах Челябинской области.

Особой популярностью среди горожан пользуется сервис «Умная парковка», который умеет определять свободные места на паркингах, а вскоре научится мгновенно сообщать о движении вокруг оставленного авто. Сейчас пользователям доступно 35 умных парковок на четыре с половиной тысячи мест возле крупных городских торговых центров.

По словам технического директора компании «Интерсвязь» Радика Ягламунова, видеофиксация — основа технологий и прошлого, и будущего. Компания, закрепившая за собой статус флагмана во внедрении инновационных продуктов на Урале, активно использует возможности камер. Благодаря нейронным сетям, анализ видеопотоков производится в реальном времени и без участия человека в процессе. Скорость реакции программ позволяет осуществлять весь процесс намного быстрее, что благоприятно скажется на сохранении общественного порядка.

«Интерсвязь» успешно занимается разработкой интеллектуальных сервисов, основанных на машинном зрении, в рамках проекта «Умный город Челябинск». Системами видеофиксации на сегодняшний день оборудован первый «умный автобус», а также прототип «умной остановки». Обученная при помощи нейросетей система видеонаблюдения, считает пассажиров, анализирует загруженность маршрута, помогает скорректировать частоту рейсов, а также умеет распознавать внештатные ситуации и сообщать о них в полицию.