Карабаш и Сосновский район получили земельные участки, находившиеся в областной собственности

Карабаш получил в муниципальную собственность два земельных участка, находящихся в государственной собственности Челябинской области. Один площадью 2,9 тысячи квадратных метров предназначен для спортобъекта, второй площадью 27 гектаров – для переработки шлаков.

С соответствующей просьбой в правительство обратился глава администрации.

Решение о передаче участка было принято сегодня, 17 апреля, на заседании областного правительства после доклада по этому вопросу министра имущества Алексея Бобракова.

Город получит в распоряжение земельный участок по улице Лесная, дом 2. Участок планировалось использовать для размещения объектов профтехучилища, но в настоящее время необходимость в этом отсутствует.

Городская администрация обратилась в правительство с просьбой передать им этот участок для размещения спортивной площадки для воспитанников школы-интерната. Проект с футбольным полем, баскетбольной площадкой, турниками, а также беговой дорожкой Карабаш планирует реализовать за счет бюджетных и внебюджетных средств до 2020 года.

Кроме того, Карабаш получит в собственность участок площадью 27 гектаров в «целях реализации городом инвестиционных проектов, основанных на переработке гранулированного шлака от плавки цветных металлов, а также в целях привлечения дополнительных финансовых средств в бюджет городского округа», - уточнил Бобраков.

На правительстве области также было принято решение о передаче двух земельных участков в Сосновском районе из региональной в муниципальную собственность. На этих участках будет построена дорога в микрорайоне «Белый Хутор» в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

Кроме того, один участок, находящийся в муниципальной собственности Нязепетровского района, перейдет в региональную собственность. На этом участке находится земельный участок, на котором расположено здание участковой больницы. В 2016 году здание было передано в госсобственность.