Карабаш победил в конкурсе Минстроя и получит грант на благоустройство

Карабашский городской округ (Челябинская область) стал победителем Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды. Город получит 60 миллионов рублей из федерального бюджета.

Результаты конкурса его организатор Министерство строительства России объявило 31 мая 2019 года. Карабаш вошел в число победителей с проектом благоустройства Аллеи ветеранов. Проект был разработан по инициативе администрации Карабашского городского округа на средства Русской медной компании (АО «РМК»).

Аллея ветеранов — ключевая территория в системе общественных пространств формируемого нового городского центра Карабаша. Это единственный сквер в плотно населенном центре многоквартирных домов, где проживает 80% горожан. Здесь сосредоточены основные, культурные и спортивные учреждения, магазины, проходят все городские праздники.



Проект, победивший в конкурсе Министерства строительства РФ, предусматривает создание благоустроенного общественного пространства, где местные жители смогут с комфортом проводить свободное время.

На Аллее ветеранов появится ландшафтная скульптура «Лента времени» с рассказом о важнейших вехах истории Карабаша, пространство для уличных выставок и событийная площадка, где будут проходить культурные, развлекательные и образовательные мероприятия.

Для удобства территорию Аллеи разделят на несколько зон для отдыха, детских игр, занятий спортом и общения молодежи.

Проект новой Аллеи ветеранов стал результатом полугода интенсивной работы, в которую администрация округа смогла вовлечь практически всех жителей Карабаша: представителей общественных организаций и предпринимателей, школьников и пенсионеров, сотрудников социальных и образовательных учреждений. Все они в формате соучастного проектирования при поддержке профессиональных социологов и архитекторов из «Проектной группы 8» (г. Казань) и бюро «Парк» (г. Москва) помогли найти идентичность Карабаша и определить наилучший вектор дальнейшего развития городского пространства.

«Победа – это заслуга всех карабашцев, неравнодушных, талантливых, любящих свой город. Я благодарен каждому, кто участвовал в обсуждениях, предлагал свои идеи, делился мнением в опросах. Объединившись, нам удалось создать жизнеспособный и качественный проект, который был по достоинству оценен конкурсной комиссией», - отметил глава Карабашского городского округа Олег Буданов.

«Развитие современных производств в малых городах невозможно без создания комфортной городской среды. Сегодня это одно из конкурентных преимуществ территорий в борьбе за таланты и инвестиции. Поэтому вместе с модернизацией завода «Карабашмедь» РМК уделяет большое внимание развитию городской инфраструктуры, - прокомментировала вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова. - С 2016 года компания направила более 360 миллионов рублей на строительство и ремонт социальных объектов и реализацию проектов, направленных на повышение качества жизни карабашцев. Благоустройство Аллеи ветеранов станет еще одним шагом к достижению целей программы стратегического развития Карабаша».

Программа развития Карабашского городского округа до 2021 года была разработана РМК совместно с правительством Челябинской области и администрацией Карабашского городского округа. Документ включает мероприятия по формированию комфортной городской среды, развитию инфраструктуры, расселению ветхого и аварийного жилья, повышению качества медицинского обслуживания населения, а также по развитию культуры и спорта. Соглашение о сотрудничестве при реализации программы стороны подписали в феврале 2017 года на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи.

В рамках договоренностей РМК уже построила современный многофункциональный спорткомплекс «Металлург» и отремонтировала санаторий-профилакторий «Синегорье». Кроме того, в настоящее время на средства компании идет благоустройство набережной заводского пруда и возводится новый торгово-развлекательный центр. Готовится к открытию после капитального ремонта детский сад.

Справка

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению Президента России Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Карабаш принимал в нем участие во второй раз. В 2018 году РМК профинансировала подготовку проекта создания еще одного городского пространства Карабаша – Центральной площади. По итогам рассмотрения заявок от нескольких сотен малых городов и исторических поселений страны заявка Карабаша вошла в число десяти лучших, но уступила в финале. Однако правительство Челябинской области решило профинансировать проект из средств регионального бюджета. В общей сложности согласована дотация в размере более 56 миллионов рублей в течение 2019 и 2020 годов. Работы по реализации этого проекта начнутся уже в ближайшее время.

Новая Центральная площадь вместе с Аллеей ветеранов и главной городской улицей Металлургов будет образовывать единую систему современных и комфортных общественных пространств Карабаша. Территория реализации проекта выбрана на основе результатов открытого опроса горожан, а также градостроительного анализа и социокультурного исследования. Решение было поддержано местными экспертами и внешними специалистами в области градостроительства и развития территорий, как наиболее перспективное для Карабаша.