Карантин по ОРВИ и гриппу в Челябинской области снят

На территории Челябинской области отменены ограничительные мероприятия (карантин), которые были введены 30 января 2019 года в связи с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе.

Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций под руководством первого вице-губернатора Евгения Редина.

При этом главам ряда районов, где уровень заболеваемости растет или остается выше эпидпорогов, пока рекомендовано сохранить карантин на своих территориях. То касается Октябрьского, Чесменского, Пластского, Аргаяшского, Кунашакского, Карталинского, Верхнеуральского, Агаповского, Катав-Ивановского, Саткинского, Коркинского районов, Чебаркуля, Златоуста, Верхнего Уфалея и Миасса.

На период карантина было введено ограничение на проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий, связанных с большим скоплением людей в закрытых помещениях. С этой недели все запреты на проведение мероприятий сняты.

В Роспотребнадзоре уточнили, что больницах, поликлиниках и учреждениях системы социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием граждан карантин, введенный 24 января, сохраняется до особого распоряжения. Это связано с сохранением циркуляции вирусов гриппа, в том числе пандемического А H1N1/pdm. В этот период в больницах и учреждениях действует масочный режим для персонала. Вводится запрет посещений пациентов. В социальных учреждениях нельзя проводить культурно-массовые мероприятия.