Катав-Ивановский район получит четыре миллиона на восстановление

Катав-Ивановский муниципальный район (Челябинская область), пострадавший от землетрясения, получит из регионального бюджета более четырех миллионов рублей в виде дотаций. Губернатор Борис Дубровский подписал соответствующее распоряжение.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, полтора миллиона жители получат на ремонт домов. Еще более двух миллионов 660 тысяч рублей направят на капитальный ремонт зданий учреждений культуры.

Ранее Борис Дубровский принял решение капитально отремонтировать сильно пострадавшее из-за подземных толчков здание больницы в Катав-Ивановске. Реконструкцию начнут в 2019 году.

Повреждения социальные учреждения и жилые дома Катав-Ивановского муниципального района получили в результате сейсмической активности пятого сентября этого года (магнитуда, по оценкам европейских сейсмостанций, составила 5,4 балла).