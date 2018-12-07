Казахстанские контрабандисты пытались дважды провезти сено через границу в Челябинской области

Сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской области дважды запретил ввезти одни и те же корма растительного происхождения без документов из Казахстана и Башкирию. На российско-казахстанской границе в пункте пропуска «Бугристое» задержали две машины с сеном из Казахстана.

Двумя днями позже это же сено было задержано сотрудниками управления Россельхознадзора по Челябинской области при поддержке российских пограничников. Дважды машины с сеном ехали из казахстанской Сосновки в башкирские Учалы. В двух случаях никаких положенных документов на сено у перевозчиков не было.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, во время проверки документов выяснилось, что это одни и те же нарушители закона Таможенного союза о ветеринарных сертификатах. И в первый, и во второй раз граждане Казахстана были привлечены к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ за их отсутствие. Они незамедлитоельно получили предписание на возврат грузовых автомобилей с сеном в Казахстан.