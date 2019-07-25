Опрос

Каждому третьему челябинцу не нравится то, что он ест
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 11:55

Лаборатория прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС открывает серию публикаций об оценках челябинцами отдельных сторон своей жизни. Первый опрос специалисты посвятили качеству питания жителей областного центра.

Челябинский социологи выясняли, что большинство челябинцев (65,3%) удовлетворены своим питанием. Интересно, что чаще остальных такой позиции придерживаются женщины, молодые горожане в возрасте 18-24 лет и челябинцы, имеющие средний и выше среднего уровни материальной обеспеченности.

Практически каждый третий житель города челябинска, принявший участие в опросе (33,0%), не удовлетворён качеством своего питания. Эту позицию выбирали чаще мужчины, горожане в возрасте 45-59 лет, по роду занятий – безработные и временно неработающие челябинцы, пенсионеры, малообеспеченные респонденты. Само перечисление этих категорий делает понятным явление неудовлетворённости.

Как можно увидеть, большинство горожан удовлетворены такой стороной своей жизни как питание. И, как можно было предположить удовлетворённость или неудовлетворённость зависит от социально-демографических характеристик респондентов.

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Челябинский филиал РАНХиГС.
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