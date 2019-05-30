Каждый третий ребенок Челябинска сталкивался с травлей в школе

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС, задавшись вопросом, от чего нужно защищать детей в современном обществе, коснулись одной из самых обсуждаемых сейчас темы – буллинга. Исследования, проводимые психологами, показывают, что практически каждый третий ребенок сталкивается с агрессивным поведением со стороны сверстников.

Вопрос о фактах проявления буллинга задали социологи Челябинского филиала РАНХиГС родителям.

Сталкивались с фактами травли, агрессивного преследования со стороны одноклассников в школе дети 28,5% опрошенных социологами родителей. Чаще остальных эту позицию выбирали челябинцы с уровнем материальной обеспеченности ниже среднего.

Большинство респондентов (65,9%) отметили, что их дети не сталкивались с фактами травли, агрессивного преследования со стороны одноклассников в школе. Как правило, этот вариант ответа выбирали женщины, респонденты 25-44 лет и 45-59 лет.

Как показали опроса, большинство родителей, около 2/3 уверены в том, что их дети не сталкивались с буллингом в школе. Однако, нужно помнить о том, что буллинг – не единичная или ситуативная акция, это отражение состояния общества. Стоит отметить, что современный буллинг осложнен активностью подростков в социальных сетях. И о взглядах челябинцев на то, как они влияют на детей и подростком, мы расскажем на следующей неделе.