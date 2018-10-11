Клиенты ВТБ Страхование теперь могут отслеживать статус урегулирования в онлайн-режиме

ВТБ Страхование запускает новый сервис, который позволит клиентам отслеживать изменение статуса урегулирования в режиме онлайн на сайте компании. Такая возможность доступна для убытков по розничным продуктам – каско, страхование имущества и ответственности, а также личные виды страхования.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе банка, для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на сайт страховой компании и в соответствующем поле ввести номер убытка, который передается клиенту при регистрации обращения о наступлении страхового случая. В результате выдается сообщение с кратким описанием стадии, на которой на данный момент находится процесс урегулирования убытка.