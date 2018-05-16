Климов: Прошу южноуральцев не разводить панику - все лесные пожары тушат

Заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов призвал жителей региона не паниковать – все возникающие лесные пожары тушатся оперативно, все возгорания вокруг областного центра ликвидированы.

Напомним, уже несколько дней жители Челябинска и ряда муниципалитетов области жалуются на гарь от лесных пожаров, отравляющую воздух и легкие горожан. Накануне ситуацию усугубил еще и сильный ветер. В Единую дежурно-диспетчерскую службу Челябинска поступило множество звонков с жалобами на задымление и удушливый запах.

Как уточнил Олег Климов, за прошедшие сутки только из Сосновского района поступило более 20 вызовов о возгораниях. «Прошу южноуральцев не разводить панику о том, что пожары не тушат, - обратился к жителям вице-губернатор. - Это не так». На сегодня все выявленные вокруг областного центра очаги возгорания ликвидированы, но жители пригородных поселков Челябинска еще могут чувствовать запах гари.

С начала пожароопасного сезона в области огнем пройдено свыше 12 тысяч гектаров. По данным ГУ МЧС области, к 16 мая оставались действующими лесные пожары в Пластовском районе (на площади 3 тысячи гектар), в Аргаяшском районе (400 гектар), в Миасском (0,5 гектара у поселка Сыростан). Самый масштабный пожар в Пластовском районе ликвидирован к 7 утра среды. Огнеборцы отстояли пять ближайших к нему населенных пунктов - Верхняя Санарка, Степное, Радиомайка, Каменная Санарка и Черноречье.

Как заявил заместитель губернатора Олег Климов, все лесные пожары случились по вине человека. Несмотря на введение с 28 апреля особого противопожарного режима, часть жителей пренебрегает установленным запретом на посещение лесов и разведение огня.

Правительство Челябинской области и руководство регионального управления МЧС призывают население соблюдать требования особого противопожарного режима и не разводить огонь на садовых и дачных участках, не поджигать траву на землях сельхозназначения.

Ситуация в регионе остается напряженной. «Леса стоят сухие, дует сильный порывистый ветер, синоптики на ближайшее время не прогнозируют существенных осадков», – пояснил Юрий Буренко. В ГУ МЧС напоминают, за нарушение требований пожарной безопасности в этот период может наступить административная (до 500 тысяч штрафа) или уголовная ответственность.