Команда Челябэнерго представляет «МРСК Урала» на соревнованиях сильнейших бригад ПАО «Россети»

Сегодня, 30 июля, в Нижневартовске состоялось торжественное открытие Всероссийских соревнований профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи 110 кВ группы компаний «Россети».

Конкурс будет проходить в течение пяти дней - с 30 июля по 3 августа - на учебно-тренировочном полигоне «Тюменьэнерго» в Ханты-Мансийском автономном округе. В нем принимают участие 15 команд дочерних компаний ПАО «Россети». Среди соперников уральских энергетиков – команды из Сибири, Кубани, Северо-Запада и других регионов России. Кроме того, в соревнованиях примет участие команда ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябэнерго, ОАО «МРСК Урала» на соревнованиях представляет победитель регионального этапа - команда Златоустовских электрических сетей филиала «Челябэнерго»: мастер Юрий Казанцев, электромонтёры Вячеслав Бахарев, Денис Шатунов и Дмитрий Целяев. Курировать участие команды в конкурсе профмастерства будет руководитель команды - главный инженер производственного отделения «Златоустовские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» Игорь Красиков.

Накануне команда «МРСК Урала» прошла проверку мандатной комиссии, провела предстартовые тренировки, получила допуск на участие в соревнованиях.

Командам предстоит преодолеть 7 этапов состязаний, продемонстрировав как теоретические знания в области действующих правил, инструкций и норм, так и практические навыки. Среди них - освобождение «пострадавшего» от действия электрического тока и оказание первой помощи; ликвидация пожара в охранной зоне 110 кВ при падении провода на землю, замена дефектного изолятора и т.д.

Уровень подготовки и профессионализма участников постоянно растёт. В этом году интересным обещает быть этап с использованием инновационной разработки: на этапе №5 по соединению анкерной петли (шлейфа) провода марки АС120/19 на опоре ВЛ 110 кВ будет применяться инновационный болтовой соединительный зажим. В настоящее время устройство проходит апробацию.

Другой этап включает в себя проведение осмотра ВЛ 110 кВ с использованием компьютерного имитационного 3D тренажёра, с помощью которого на персональном компьютере ведется виртуальный осмотр линий в поисках недостатков и дефектов.

Испытания, которые предстоит пройти команде «МРСК Урала», детально проработаны на тренировках.