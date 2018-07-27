Команда ГРЦ Макеева испытала себя на прочность в Гонке Героев

Ежегодная командно-спортивная игра «Гонка Героев», в которой приняли участие специалисты АО «ГРЦ Макеева», состоялась на военном полигоне «Свердловский».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГРЦ Макеева, благодаря поддержке руководства предприятия и профсоюзного комитета, спортсменам ГРЦ уже в четвёртый раз была предоставлена возможность испытать себя на прочность, проверить силу духа в таких серьёзных массовых испытаниях. В отличие от прежних военизированных игр, когда команда Государственного ракетного центра ездила на соревнования в соседний Чебаркуль, этим летом ребята решили освоить новые территории – окрестности Екатеринбурга – и не пожалели об этом. Прошедший забег стал самым масштабным и запоминающимся, в нём приняли участие 2500 человек. По традиции перед началом соревнований десантные войска и авиация устроили для участников и многочисленных зрителей яркие показательные выступления.

Организаторы «Гонки» в Екатеринбурге, по мнению спортсменов ГРЦ, постарались на славу: суровая 8-километровая трасса, 35 препятствий, состоявших из сложнейших «рукоходов», рвов, наполненных грязью и водой, наклонных плоскостей с подвешенными на них канатами… Словом, отдохнувшим и чистым не вернулся никто. По правилам игры, успешно финишировавшей считается команда, в которой ни один спортсмен не «провалил» ни одного испытания. А это значит, что на протяжении всего пути участники должны поддерживать, помогать и подбадривать друг друга для достижения общей цели. Особенно нелегко некоторые испытания давались девушкам, а их, по условиям, должно быть хотя бы по одной в команде. На 4 взвода таких смелых и отважных представительниц прекрасного пола в ГРЦ набралось достаточное количество: Татьяна Гибадуллина, Елена Шубная, Анна Демидова, Анна Тимошук, Инна Усаева. А всего в «Гонке» приняло участие 20 молодых специалистов предприятия.

Стоит отметить, что к этой игре ребята готовились основательно, за месяц до соревнований был проведён отборочный этап, так что «случайных» людей в командах не было. Около двух часов времени и много сил потребовалось каждому взводу на прохождение дистанции. Несмотря на подготовку, в зачёт соревнования команды не вошли, но тем не менее с трассы не сошёл ни один взвод. «И это тоже победа, - считают молодые специалисты ГРЦ, всегда готовые к участию в новых интересных проектах.