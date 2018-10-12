Команда школьников Челябинской области стала лучшей на Всероссийских играх спортклубов

В четверг, 11 октября, в заключительный день состязаний школьных спортивных клубов, команда «Уголёк» Коркинской средней школы №2 победила в спортивной дисциплине стритбол и завоевала золотые медали Всероссийских игр. Второе место у команды школьников из Москвы. Бронзовые призеры - команда из Кемеровской области.

Девять кубков увезли в шахтерский городок юные спортсмены. Так скажем, не осрамили былую славу шахтерских династий. Тренер команды мальчишек и девчонок Сергей Фомко сообщил о том, что отдыхать после таких крупных соревнований спортивному клубу «Уголёк» вряд ли придется. Впереди несколько районных и городских соревнований, в которых они обязательно будут участвовать.

Награждал триумфаторов первых Всероссийских состязаний министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов – всем школьникам медали и главный спортивный трофей. Судя по настроению, чиновник остался очень доволен спортивными достижениями юных коркинцев.

«Мы ожидали хорошее выступление наших ребят и рады, что победили именно школьники из нашей Челябинской области, - рассказал Александр Кузнецов. - Учитывая, что выступления наших ребят ранее были тоже вполне успешными, победа на Всероссийских играх школьных спортивных клубов приносит уверенность в том, что в ближайшее время наш регион не догнать».

Коркинские школьники тоже все остались довольны результатами состязаний. Хотя, по словам тренера, заключительный спортивный день дался не легко. Команда из Москвы наступала, в прямом смысле слова, «на пятки». Однако парни в стритболе проявили свой шахтерский характер и вырвали победу на последних минутах. В их честь на сцене Изумрудного зала выступили брутальные мужчины из «Шоу барабанов».

«Хоть в общем зачете мы и выиграли у Москвы и Кемерово со значительным преимуществом, поверьте, «битва» была серьезная. За каждое очко, за каждую секунду, - рассказал тренер команды «Уголёк» средней школы №2 города Коркино Сергей Фомко. - Говорят, дома стены помогают. Не совсем соглашусь с этим. Была дополнительная ответственность. Но, может, она и подхлестывала. Удалось создать команду. Все ребята очень серьезно настраивались. Главное, слушались учителей и четко выполняли их указания. Это в спорте имеет большое значение. Никакой расхлябанности, самоуверенности быть не должно».