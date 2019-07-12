Присылайте свои новости

Стихийная свалка мусора вновь образовалась на Кировке возле книжных развалов (на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса) в Челябинске. Ликвидировать ее пришлось сотрудникам ООО «Центр коммунального сервиса».

Региональный оператор - ООО «Центр коммунального сервиса» - возмущен складывающей в центре города ситуацией. Отходы в неприспособленном для этого месте оставляют организации, офисы которых располагаются около Кировки. А убирать мусор приходиться сотрудникам ЦКС.

Регоператор уже вывозил мусор за недобросовестными предпринимателями. После этого была проведена разъяснительная работа. Выяснилось, что большинство юридических лиц, арендующих офисы в районе Кировки, не имеют договоры на вывоз мусора. «Это является нарушением закона «Об отходах производства и потребления», который трактует: все без исключения компании обязаны заключить договор с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их накопления», - поясняют в ЦКС.

Но организации почему-то считают, что вправе просто выбрасывать мусор около пешеходной улицы города, тем самым создавая неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

ООО «Центр коммунального сервиса» направил обращение в прокуратуру города с просьбой привлечь нарушителей к ответственности и принудить их выполнять закон. Также было направлено обращение в управление по торговле и услугам администрации Челябинска с просьбой провести разъяснительную работу среди предпринимателей.