Коммунальщики больше недели держали без воды дом на Советской в Челябинске

Больше недели не было ни горячей, ни холодной воды в доме №45 по улице Советской в Челябинске. Как оказалось, эта ситуация была вызвана несогласованностью в действиях коммунальных служб.

ПОВВ – производственное объединение водоснабжения и водоотведения – 5 октября собиралось менять трубы во дворе, потом перенесло данную операцию на 8 октября. Независимо от этого, в доме №45 по улице Советской пропала вода – холодная текла тоненькой струйкой, а горячий кран плевался воздухом. Даже непрофессионалу было ясно, что в водоводе нет давления. А вот на вопрос «почему» коммунальщикам потребовалось искать ответа чуть больше недели.

«Всю эту неделю жильцы звонили по 072 диспетчеру УК «Ремжилзаказчик», которая обслуживает дом, дежурному по городу, в аварийную службу, в ПОВВ, в жилищную инспекцию, - рассказывает председатель совета дома Игорь Воронин. – И не сказать, что не реагировали, только вот толку не было. Приходил слесарь, трезвый, вежливый, проходил по этажам и удивлялся – да, воды нет, но у нас у ЖЭУ все в порядке. Приезжала аварийка, результат тот же, приезжали из ПОВВ, тоже удивлялись отсутствию воды. А потом мы им надоели, нам стали советовать прочистить фильтры. Апофеозом стало заявление главного инженера ЖЭУ№1 12 октября, что он не в курсе ситуации».

Вероятно, дом победил коммунальщиков слаженностью действий жильцов и настойчивостью председателя совета дома. В итоге крайним оказалось ПОВВ, с удивлением обнаружившее засорившуюся и дышащую на ладан трубу в колодце на вводе в дом, которую не меняли с начала 90-ых. Прочистили ее и наконец-то 14 октября в дом пришла вода.

«Как в басне: когда в товарищах согласья нет, - резюмировал ситуацию Игорь Воронин. – А сколько же денег налогоплательщиков на наше ЧП было затрачено: раза три приезжала аварийка, четыре раза ПОВВ, несколько раз приходил слесарь. А вот воду подвезти нам никто не предложил, сами выкручивались, как могли».

Наверное, из таких историй коммунальщики должны извлекать какие-то уроки, ведь по сути им они тоже экономически невыгодны.