Коммунисты остались недовольны реконструкцией памятника Владимиру Ленину

В четверг, 29 ноября, сотрудники пермской компании «Евразия-Сервис» подготовили к сдаче постамент памятника Владимиру Ленину на главной площади города. Практически готов он был уже в среду, но коммунисты Челябинской области назначили открытие на следующий день. И... остались недовольными.

«Все хорошо, подготовили памятник еще на 50 лет. На долгие годы останется это потомкам, - заявил во время приемки лидер фракции КПРФ в городской думе Челябинска Константин Нациевский. – Вы почему в этот день не смогли привести постамент в порядок? Не убрали снег, чтобы мы посмотрели на ступени и трибуну».

Представители пермской компании, которая занималась реставрацией, тут же отреагировали на заявление челябинского коммуниста.

«Мы сдали нашу работу еще вчера, к нам претензий не было. А то, что сегодня идет снег и ваш памятник завалило, - это претензии не к нам, а к заказчику, - парировал один из представителей фирмы-подрядчика. – Так у вас и дороги не чищены. Не то, что в нашем городе».

Заказчиком реставрации памятника Ленину считается администрация Челябинска, которая, фактически, не подготовила территорию к торжественной приемке. Но на этом претензии коммунистов к реставрации постамента не закончились. Представители пролетариата сильно интересовал один момент: не свалится ли Ильич через пару месяцев с облагороженного постамента?

«Мы видим очень красивый фасад, но что там внутри? – задал вопрос секретарь обкома КПРФ Николай Шеремет. – Все помнят, как выглядел убого монумент. Из-за этого и задержались с ремонтом. А вдруг свалится конструкция? Мы готовы написать письменные претензии в приемную комиссию».

Пермяки пообещали, что качество гранита гарантируют еще на 50 лет. Гарантию по работам по договору они оформили на пять лет. То есть, если разойдутся швы или отвалятся гранитные плиты, ремонтировать они будут за свой счет.

«Мы работаем во многих городах России, и такого у нас не было нигде, - продолжил представитель пермской компании. – Швы между плитами заделали и пролили лаком для того, чтобы она крепче держалась».

И тут же рассказал о том, где они покупали красный гранит для восстановительных работ. Оказывается, представителям самой компании договориться с украинскими поставщиками не удалось. Плиту закупали в Житомирской области на Емельяновском месторождении через белорусов. И только потом доставляли в Пермский край, а оттуда в Челябинскую область.

«На Украине не знают, куда пошел их красный гранит в Белоруси, - продолжил Алексей Васильевич. – Нам помогали белорусские коллеги, за что им огромная благодарность. Ведь наша задача была такая – постараться сделать, как было ранее».

Напомним, работы по восстановлению памятника Ленину начались в июле этого года. Однако общественники, краеведы, коммунисты и просто неравнодушные жители города стали опасаться за целостность постамента, когда застучали кувалды и молотки строителей. После совещания работы временно приостановили для того, чтобы дать время специалистам на независимую экспертизу.

После всех проверок работы продолжились. В этом году коммунисты впервые за много лет в день Октябрьской Революции не пришли к своему вождю. Горожане отмечали 7 ноября на Кировке, где потребовали от властей прекратить пенсионную реформу.