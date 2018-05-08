Компании Челябинской области внесли свой вклад в производство лимузина проекта «Кортеж»

Компании Челябинской области внесли свой вклад в производство российского автомобиля представительского класса, на котором выехал на инаугурацию Владимир Путин, в четвертый раз вступая в должность президента России 7 мая 2018 года.

На предыдущей инаугурации президент въехал в Спасские ворота Кремля на Mercedes S600 Pullman Guard.

Новый президентский лимузин модельного ряда «Кортеж» проекта «Единая модульная платформа». Автомобиль создан специалистами НАМИ. Большая часть комплектующих для этого лимузина произведена в России. Автомобили этого класса оснащены всеми известными на данный момент системами обеспечения безопасности водителя и пассажиров.

Диски повышенной прочности для этого автомобиля изготовили на Челябинском кузнечно-прессовом заводе, стойки стабилизатора передней и задней подвески ― компания «ТРЕК» (Миасс, Челябинская область). Компания более 20 лет выпускает автокомпоненты, в том числе детали подвесок для «ГАЗ», «АвтоВАЗ», «ПСМА Рус», стойки стабилизатора задней подвески для проекта New Generation NIVA, задней подвески для автомобилей KIA-Spectra.

Внешне лимузин серии «Кортеж» похож на ЗИС-110 образца 1945 года. Но на этом все сходство заканчивается. Длина кузова (по разным данным) от 6,6 до 6,8 метра, ширина – от 2 до 2,2 метра, высота – 1,6 метра, масса – 6-6,5 тонны.

У него двигатель V12 объемом 6,6 литра, усиленный четырьмя турбинами, автоматическая девятиступенчатая коробка передач.

Также автомобили проекта «Кортеж» будут производиться для госслужащих и со временем заменят существующий автомобильный парк. Автомобили проекта ЕМП будут выходить под брендом Aurus. Все модели этого семейства названы в честь башен Кремля. Линейка будет представлена публике на Московском автосалоне - 2018.

В советское время автомобили представительского класса изготавливал завод имени Лихачева («ЗИЛ»). Последним отечественным автомобилем представительского класса был бронированный лимузин ЗИЛ-41052, выпущенный в середине 80-х годов. На нем ездил первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Президент России Борис Ельцин в 1997 году пересел на автомобиль немецкого производства - Mercedes-Benz S500.