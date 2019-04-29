Компания «Интерсвязь» - победитель Челябинского областного конкурса социальных достижений

Сразу несколько социальных проектов компании «Интерсвязь» - лидера телекоммуникационного рынка Урала – стали победителями престижного конкурса социальных достижений «Меняющие мир».

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель информационной службы компании «Интерсвязь» Юлия Митюгова, награды представителям оператора связи торжественно вручили в зале Законодательного собрания Челябинской области. Проекты компании в четвёртый раз удостоены особого внимания за свою высокую социальную значимость для жителей Челябинска и всего региона в целом. В 2019 году конкурс «Меняющие мир», организованный правительством области и Законодательным собранием прошёл уже в 16-й раз. Среди участников — 71 компания из Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Златоуста, Карабаша и других южноуральских городов. «Интерсвязь» стала победителем в номинации «Благотворительная деятельность коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей». Награда присуждена за проведение таких масштабных проектов, как «Саммит здорового образа жизни», «Парад первоклассников», «Помни меня», «Школьный вальс», международной it-конференции IT.IS и хакатона «Умный город».

По словам генерального директора компании «Интерсвязь» Эдуарда Калинина, жители Челябинской области уже смогли ощутить реальную пользу этих проектов. -Мы родились на Урале, здесь живём, воспитываем своих детей и работаем, поэтому заинтересованы в развитии региона. Наши проекты помогают объединять людей вокруг общих целей, с пользой реализовать своиидеи и опыт, - подчеркнул он.

В апреле компания « Интерсвязь» также признана победителем в номинациях «Лучшее мобильное приложение» и «Лучший фронт-офис» ежегодной премии операторов связи «Альтернатива», а также впервые стала номинантом престижной премии IoT Awards 2019 в «IoT в Умном городе – лучшее решение/продукт в области Умного города».