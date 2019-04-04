Компания "Интерсвязь" приступила к подготовке флешмоба выпускников "Школьный вальс"

Лидер телекоммуникационного рынка Урала - компания "Интерсвязь" - начинает подготовку грандиозного танцевального флешмоба в честь последнего школьного звонка.

Как сообщила агентству "Урал-пресс-информ" руководитель информационной службы компании "Интерсвязь" Юлия Митюгова, тысячи уральских девяти- и одиннадцатиклассников приступили к занятиям по видеоурокам "Школьный вальс", записанным опытными российскими хореографами. Затем пройдут массовые репетиции в школах и на центральных площадях городов-участников акции. В 2019 году в уникальном флешмобе задействованы сразу три муниципалитета Уральского федерального округа - южно-уральские Златоуст и Миасс, а также Каменск-Уральский Свердловской области. Финальному выступлению на главных площадях предшествуют несколько месяцев тщательной подготовки. Репетиции проходят на базе школ под руководством десятков волонтеров.

По словам PR-директора компании "Интерсвязь" Алёны Аксеновских, праздник последнего звонка стал не просто доброй и красивой традицией. Он имеет большую социальную значимость, потому что танец — это здоровое выражение чувств и эмоций, а подростки очень эмоциональны. В современном мире, когда межличностное общение заменяют социальные сети, очень важно дать им возможность живого самовыражения. Каждый год выпускники с нетерпением ждут начала репетиций, чтобы с головой окунуться в танцы. В период подготовки к экзаменам многим из них это помогает избавиться от стресса, получить эмоциональную разгрузку и просто повеселиться в компании таких же молодых и энергичных юношей и девушек. Характерно, что в акции участвуют даже студенты, которые простились со школой несколько лет назад. Они до сих пор помнят танцы, которые разучивали вместе со своими одноклассниками в предыдущие годы проекта. На флешмобе "Школьный вальс", помимо танцевальной феерии, выпускников и гостей ждёт масса сюрпризов. Так, в местах проведения акции будут развёрнуты Аллеи выпускников: фотопортреты ребят с подписями о том, кем они загадали стать во взрослой жизни.

В Каменске-Уральском "Школьный вальс" стартует в 14.00 22 мая на площади Ленинского комсомола, Златоусте и Миассе - 23 мая на площадях перед зданиями городской администрации в 14:00 и в 15:00, соответственно.