Компания «Интерсвязь» выступила организатором масштабной международной IT-конференции

Лидер телекоммуникационного рынка Урала - компания Интерсвязь – провела в Челябинске очередную, четвертую по счету, масштабную конференцию IT.IS-2019, на которую приехали сотни IT-специалистов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель информационной службы компании «Интерсвязь» Юлия Митюгова, участники форума получили уникальную возможность встретиться на одной площадке, поделиться опытом в создании полезных интеллектуальных систем и сервисов, а также презентовать концептуальные решения, которые в будущем могли бы изменить жизнь в каждом регионе страны. Всего два года прошло с того момента, как «Интерсвязь» впервые организовала отраслевую конференцию. Так появилась формула IT.IS (где IS = Интерсвязь). Специалисты высоко оценили эффективность такой совместной работы и решили проводить такие бесплатные конференции ежегодно. За два дня работы IT.IS-2019 собрала рекордное количество участников и гостей — свыше 600 человек. Впервые со своими кейсами на ней выступили представитель Google — SRE-инженер Константин Ханкин и специалист по анализу данных в проекте Яндекс.Взгляд Алексей Сотов. Участие в конференции также стало уникальной возможностью для молодых специалистов презентовать свои идеи и получить о них профессиональный отзыв и конструктивную критику. Здесь же были вручены сертификаты выпускникам двухмесячного интенсива IT.IS upgrade.

По словам IT-директора компании «Интерсвязь» Михаила Макурова, форум дал полезный опыт не только студентам, но и всем участвовавшим в нем IT-специалистам. Те, кто занимается разработкой больших и важных проектов для миллионного мегаполиса, могут научить других не только интересным техническим моментам, но и любви к своему городу. Разработки команды «Интерсвязи» действительно интересны, не случайно они неизменно привлекают к себе внимание специалистов. Дискуссии здесь велись по таким темам, как машинное обучение, искусственный интеллект, разработка мобильных приложений, инфраструктуры, сетей, сервисов и телефонии. Особое внимание было уделено мастер-классам и воркшопам, на которых каждый желающий мог освоить необходимые навыки в интересующей его тематике.

— Люди, которые приехали на конференцию уже имеют определенный опыт в разработках, поэтому многие из них хотят получить здесь не только новые знания, но и обзавестись новыми знакомствами и контрактами, - отметил председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев. – Всего на форуме было представлено более десяти демонстрационных зон – собственные технологические решения компании и новейшие разработки партнёров по цеху, которые уже делают современный мир более комфортным. Среди них — сервис «Умная парковка», «Умный домофон», интеллектуальная телевизионная приставка с голосовым управлением Isbox и многое другое.