В Челябинской области компания «Равис» живо откликнулась на просьбу копейского общества слепых о финансовой помощи для приобретения четырех говорящих тонометров.

Письмо от копейчан на имя генерального директора агрохолдинга «Равис» Андрея Косилова пришло в прошлую среду, 13 февраля. На то, чтобы приобрести умные приборы для измерения давления и торжественно вручить их представителям копейской местной организации всероссийского общества слепых, «Равису» потребовалось меньше недели.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании, ее специалистам удалось приобрести тонометры по более низкой цене, чем та, на которую ориентировались люди с ограниченными возможностями здоровья в своем письме.

В копейском обществе слепых сегодня состоят более трехсот человек. Это инвалиды по зрению первой и второй групп.

«Мы делаем все возможное, чтобы они не оставались один на один со своим горем в четырех стенах своей квартиры, так как большинство инвалидов - малообеспеченные люди, у которых пенсии едва хватает на оплату коммунальных услуг и лекарств и не остается средств для приобретения дорогостоящего технического средства реабилитации - говорящего тонометра стоимостью более трех тысяч рублей. Очень надеемся на благотворительную помощь и заранее благодарим», - обратилась к Андрею Косилову председатель копейского общества слепых Татьяна Бганина.

Компания «Равис» в стороне от проблем копейчан не осталась, с тонометрами помогла, тем более что благотворительностью предприятие занимается на постоянной основе. Только в 2018 году на благие цели «Равис» направил более одного миллиона рублей.

В основном компания помогает различным благотворительным организациям: детям-сиротам; матерям-одиночкам; ветеранам; инвалидам; людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию (без определенного места жительства; освободившимся из мест лишения свободы; больным алкоголизмом и наркоманией); учреждениям здравоохранения (больницам); сельским территориям (администрациям). Кроме того, «Равис» оказывает поддержку при проведении различных культурно-массовых мероприятий на территории региона.

Фото компании «Равис»