Концерт премии «Андрюша» в Челябинске: «Лучшее за 10 лет»

Гала-концерт юбилейной Х премии «Андрюша» состоятся 25 апреля в театре оперы и балета имени Глинки. На сцену выйдут дети-лауреаты премии разных лет, звезды оперы, балета и эстрады. Ведущий – заслуженный артист России Александр Олешко.

В этом году более полутора тысяч детей со всего Южного Урала участвовали в конкурсе «Андрюша» для юных талантов в сфере искусства. Сейчас их заявки направляются членам жюри – деятелям культуры и искусства мирового масштаба в Москву. Председатель – народный артист России Андрис Лиепа. В конце марта будут известны результаты.

Самыми многочисленными номинациями стали «живопись» и «актерское мастерство». Большинство ребят, приславших заявки на конкурс, из малообеспеченных, неполных, многодетных семей, с ограничениями здоровья или воспитанники детских домов.

Жюри определит девять лауреатов, которых наградят статуэтками «Андрюша» и путевки в международные творческие школы и лагеря, на фестивали и конкурсы. В каждой из номинаций будет выявлен «Золотой фонд», то есть несколько детей или коллективов, подающих большие надежды. Им вручат дипломы и пригласят на церемонию награждения в рамках юбилейного Гала-концерта премии.

Билеты на благотворительный гала-концерт можно приобрести в кассах города, заказать на сайте или по телефону: 8 351 235 75 55. Вырученные от концерта средства будут направлены на поддержку талантливых детей Южного Урала.