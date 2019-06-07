Конфликт водопользователей известного курорта сумела разрешить Общественная палата Челябинской области

Только в результате вмешательства Общественной палаты Челябинской области удалось разрешить длящийся более года конфликт между водопользователями курорта регионального значения озера Подборное в Увельском районе - ОАО «Санаторий «Урал» и ДОЛ «Чайка».

Прямо на состоявшемся в Законодательном Собрании Челябинской области заседании круглого стола с участием заинтересованных сторон генеральный директор санатория Галина Селянина и директор детского лагеря Михаил Блейзер достигли принципиальной договоренности о заключении договора сроком на год о подключении «Чайки» к системам водоснабжения и водоотведения «Урала» при условии консервации находящихся на территории лагеря водозаборных скважин.

Как передает присутствовавший на встрече корреспондент агентства «Урал-пресс-информ», детский лагерь «Чайка» на целебном озере Подборное был построен Южноуральской ГРЭС в 70-х годах прошлого века, но в 2002 году его закрыли по причине нерентабельности. Затем имущественный комплекс учреждения перешел в собственность Южноуральского городского округа, и с помощью частных инвесторов в 2018 году «Чайка» возобновила свою деятельность, оздоровив за три летних смены более 600 южноуральских школьников. Одновременно в Общественную палату поступила жалоба от руководства расположенного на озере Подборное санатория «Урал» о нарушениях «Чайкой» природоохранного законодательства, ставящих под угрозу само существование курорта.

По словам генерального директора ОАО «Санаторий «Урал» Галины Селяниной, детский лагерь стал бесконтрольно выкачивать воду из собственной скважины, в результате чего резко ухудшилось качество воды в скважинах №38 и №41 санатория. Минерализация гидрохлоридной воды «Уралочка» уменьшилась до 19-16%, изменились ее лечебные свойства. ДОЛ «Чайка» неоднократно сливал свои неочищенные канализационные стоки в прилегающем к курорту лесу. При этом руководству лагеря было предложено заключить с «Уралом» договор на централизованное водоснабжение и водоотведение и даже выданы технические условия.

Стоимость услуг по водоснабжению и водоотведению составляет всего 7600 и 8000 рублей в месяц. Однако лагерь так и не заключил договор и не согласился ликвидировать путем бетонирования собственные водозаборные скважины, эксплуатировать которые после 16-летнего перерыва просто опасно. В настоящее время санаторий заказал группе московских ученых-гидрологов полномасштабное исследование, по результатам которого будут выданы исчерпывающие предписания по порядку водопользования на территории памятника природы. Санаторий «Урал» с его уникальной минеральной водой, рапой и лечебной грязью сегодня хорошо известен в России и является визитной карточкой региона.

«ДОЛ «Чайка» находится в 20 метрах от водоохранной зоны Подборного и имеет полное право эксплуатировать все три находящиеся на его территории водозаборные скважины», - заявил инвестор и директор лагеря Михаил Блейзер.

По его словам, в 2018 году в восстановление «Чайки» было инвестировано более 15 миллионов рублей, в том числе свыше 250 тысяч рублей - в ремонт канализационного коллектора по выданным санаторием «Урал» техническим условиям.

«Мы были готовы платить санаторию за централизованное водоснабжение и водооотведение, но категорически не согласны с требованием забетонировать все имеющиеся в лагере водозаборные скважины. Во-первых, они находятся в собственности муниципалитета, во-вторых, «Урал» в любой момент может расторгнуть договор на водоснабжение и водоотведение либо сделать его условия невыполнимыми. А в «Чайке» только в 2019 году планируется оздоровить не менее 1100 детей, инвестировав в развитие учреждения свыше 5 миллионов рублей. В случае подписания договора, хотя бы на пять лет, мы готовы законсервировать и опечатать лагерные водозаборные скважины, обеспечив контроль за их состоянием со стороны специалистов санатория «Урал». Вывозить канализационные стоки спецтранспортом, как это делается сейчас, невыгодно, гораздо проще подключиться к канализационному коллектору «Урала», но у лагеря нет свободных 300 тысяч рублей на приобретение счетчика фекальных стоков», - подчеркнул Михаил Блейзер.

Председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин призвал стороны найти взаимоприемлемое решение.

«Мне понятна позиция санатория, где суточное пребывание ребенка с питанием и лечением стоит 1300 рублей, а пенсионера - 2100 рублей, мне понятна позиция лагеря «Чайка», где оздоровительная смена без лечения на 21 день стоит всего 15 тысяч рублей. Задача обоих водопользователей – обеспечить качественный и безопасный отдых людей без ущерба окружающей среде. Поэтому после заключения договора в короткий промежуток времени между сменами ДОЛ «Чайка» будет подключен к централизованным системам водоснабжения и водоотведения санатория «Урал», а имеющиеся на территории лагеря водозаборные скважины - законсервированы и опломбированы при обеспечении постоянного контроля за их состоянием», - подчеркнул Олег Дубровин.