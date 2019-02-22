Конкурс: Увековечить память маленьких героев большой войны

Юных жителей Челябинской области приглашают к участию во всероссийском творческом конкурсе «Спасибо маленькому герою», посвященном подвигам детей и подростков во время Великой Отечественной войны и основанном на уникальной книге-трилогии «Маленькие герои большой войны»

Ее автор-составитель - ветеран, историк, член Союза писателей России Аркадий Никоноров - собрал воедино все исторически подтвержденные факты детского героизма в годы Великой Отечественной.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области Светлана Замятина, конкурс проводят фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» и Почта России в сотрудничестве с Российским движением школьников, Российской государственной детской библиотекой и Музеем Победы. Первый конкурс «Спасибо маленькому герою» проводился в 2018 году и вызвал широкий общественный резонанс.

«Мы получили около трех тысяч конкурсных работ из разных уголков России, и в каждой чувствовалось уважение, творческое осмысление такого сложного и трагического явления, как участие детей и подростков в войне. Весь тираж трилогии - более пяти тысяч экземпляров - мы разослали по школам и библиотекам. Я надеюсь, что благодаря конкурсу школьники откроют для себя новые страницы истории нашей страны, своей семьи, откроют имена истинных героев, благодаря которым была завоевана Великая Победа!», - отметила телеведущая, Мисс Вселенная, президент фонда «Спешите делать добро!» Оксана Федорова.

Конкурс 2019 года проводится по пяти номинациям: «Рисунок»; «Литературная работа. Проза»; «Литературное творчество. Поэзия» (возрастные группы 7-10, 11-13, 14-17 лет); «Видеорепортаж» (принимаются как индивидуальные, так и групповые работы); «Проект Монумента юных защитников Отечества» (индивидуальная или групповая работа детей в формате рисунка с описанием, чертежом, эскизом или макетом, созданным с помощью 3d-программы или других способов визуализации).

Работы принимаются на сайте конкурса в период с 21 февраля по 8 апреля 2019 года, возраст участников – от семи до 17 лет. Список победителей объявят 18 апреля, а 25 апреля их торжественно наградят в Музее Победы на Поклонной горе, после чего состоится праздничный концерт.

Почта России выпустит серию коллекционных почтовых открыток с работами победителей в номинации «Рисунок». На церемонии награждения в Музее Победы юные участники конкурса смогут подписать и отправить открытки ветеранам Великой Отечественной войны по всей России.