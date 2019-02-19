Контракт на отлов животных в Челябинске подписан

В Челябинске сегодня, 19 февраля, городское управление экологии и природопользования подписало контракт с местной компанией ООО «Продлидер» на отлов безнадзорных животных в 2019 году. До 26-го декабря этого года данная организация, согласно условиям контракта, должна будет отловить три тысячи триста четвероногих.

На содержание, лечение, вакцинацию, стерилизацию и умерщвление отловленных кошек и собак (эвтаназировать обещали только агрессивных животных) новый исполнитель получит 13 миллионов 741 тысяча 242 рубля. До такой суммы «Продлидер» сбил цену, обойдя двух других участников электронного аукциона – ООО «УралАгро» и ООО «Ремком».

В течение одного-двух дней со дня подписания контракта «Продлидер» предоставит полную информацию о себе. Все координаты организации (телефоны, адрес местонахождения) будут опубликованы на сайте администрации Челябинска. По предварительным данным, отловленные в этом году собаки и кошки будут содержаться в помещениях ветприемника ликвидированного муниципального предприятия «ГорЭкоЦентр», где до сих пор остаются четвероногие, пойманные в ушедшем году.

Как сообщает группа «Помощь животным ветприемника (ГЭЦ)» ВКонтакте,

представители ООО «Продлидер» с зоозащитниками еще не встречались – что будет с собаками, которые сидят в вольерах ГорЭКоЦентра с прошлого года, пока неясно. Зоозащитники надеются, что новый исполнитель не откажется содержать и их.

Как и прежде, курировать отлов будет рабочая группа Общественной палаты Челябинской области. Кто конкретно - на данный момент тоже неизвестно (в 2018 году основную работу в качестве куратора выполняла руководитель приюта «Наш дом» Полина Кефер, которая и вывезла большую часть отловленных животных).

Зоозащитники надеются, что «Продлидер» не испортит, а улучшит положительную динамику в сфере отлова безнадзорных четвероногих. Так, в 2016 году в Челябинске эвтаназировали 15 процентов отловленных животных, передали в добрые руки и приюты – 20 процентов, а 65 процентов кошек и собак умерли в отлове. В 2017-м году было умерщвлено два процента отловленных животных, передано в добрые руки - 38 процентов, погибло - 60 процентов четвероногих. В 2018-м году картина заметно улучшилась: эвтаназии не подвергли ни одно животное, умерло 38 процентов хвостатых беспризорников, в приюты и добрые руки передали 62 процента (!) обитателей ветприемника.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», этим летом в Челябинске откроется школа зооволонтеров, которых будут обучать основам ветеринарии. Такая необходимость возникла после принятия

долгожданного федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Помощь выпускников школы обязательно пригодится в уходе за отловленными четвероногими беспризорниками.

Фото из группы «Помощь животным ветприемника ГЭЦ» ВКонтакте