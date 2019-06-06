Коркино отметил юбилей Пушкина вместе с персонажами его бессмертных произведений

В Коркинской межпоселенческой библиотеке имени Кердана (Челябинская область) сегодня, шестого июня, отметили юбилей великого Пушкина.

На праздник пришли студенты Коркинского филиала ЧГКИПиТ и студенты горно-строительного техникума. Инициатива этой встречи принадлежала их преподавателям - Тамаре Ивановой и Наталье Нерух, а также заведующей МЦБ Зое Фесан и сотруднику библиотеки Никите Поповскому.

Фото Зои Фесан

Как только гости заняли свои места в зале, перед ними возникли пушкинские персонажи - Поп (Валентин Альберт, студент ЧГКИПиТ) и Балда (Данила Бурмистров, студент КГСТ). Пушкинский Поп решил отметить юбилей своего создателя, а Балду он назначил ответственным за художественную часть.

«Пошел Балда искать таланты по свету. Как нарочно, никого на его пути нету! Но вот удача - в ЧГКИПиТ и КГСТ он забрел и все таланты там нашел!» - это была прелюдия пушкинского праздника, а потом читальный зал МЦБ превратился в поле сражения между двумя профессиональными учреждениями города - молодой и очень творческий библиотекарь Никита Поповский устроил «Пушкинский баттл».

На протяжении шести раундов студенты боролись за звание лучших знатоков Пушкина: вспоминали стихотворные строчки, расшифровывали названия произведений, сами сочиняли стихи, используя пушкинскую рифму, показывали театр-экспромт. В перерывах между раундами смотрели ролики из «Ералаша», где главным героем выступал, конечно же, сам Пушкин, слушали стихи поэта в исполнении Ирины Комаровой, Михаила Ахмедзянова, Кристины Катюниной, Валентина Альберта (ЧГКИПиТ), Арины Лисиной, Анны Абрамовой, Яны Бредуновой, Артура Магафурова и Данила Бурмистрова (КГСТ), «очаровывались» студенческими «перлами», посвященными великому поэту. Их преподаватель литературы ЧГКИПиТ Тамара Иванова любовно собирала на протяжении многих лет.

Вот чем студенты могут теперь дополнить биографию поэта: Пушкина воспитывала необразованная, но очень начитанная няня; Еще в юности он влюбился в няню и написал ей стих; Когда последний раз Пушкин полюбил Гончарову, он на ней и женился; У Пушкина с женой была большая разница, но это не помешало им родить четверых детей; В свое время у Пушкина было четыре ребенка; Отец Пушкина был каннибал, а мать любила балы; В жизни Пушкина было две девушки: это няня и жена; Из-за жены состоялась дуэль, на которой его почти убило; В свое время Пушкин пошел на бал, там он встретил Дантеса, который пытался приударить за женой Пушкина; Умер Пушкин на дуэли с Дантесом выстрелом в живот из пистолета; Рождаясь, мамы читают нам сказки Пушкина; Еще не умея читать, наши родители читают их нам; В детстве Пушкин воспринимается легко, не задумываясь; В нашей памяти и в памяти наших детей Пушкин останется большим и светлым пятном.

Последний раунд был посвящен битве капитанов. Они не подкачали: артистично прочли стихи поэта, выполнив при этом несколько забавных условий.

В заключение студентка первого курса ЧГКИПиТ Евгения Печеркина прочла стихотворение собственного сочинения, навеянное бессмертным романом в стихах «Евгений Онегин».

Жюри в составе сотрудников библиотеки и студентов подвело итоги: победила дружба, силы сражавшихся оказались равными. Коркинские студенты, как оказалось, знают и любят Александра Сергеевича.

А потом было чаепитие с вкусными булочками, испеченными студентам под руководством мастера производственного обучения ЧГКИПиТ Натальи Забровской.