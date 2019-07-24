Коркино принял первый Уральский фестиваль автомобильного туризма

В Коркинском муниципальном районе Челябинской области прошел первый Уральский фестиваль автомобильного туризма (УралАвтоТур). В ярком летнем событии приняли участие любители бездорожья, автотехники и дальних путешествий.

Соревнования по джип-триалу «Челябуга», выставка автодомов (знакомство с бытом автотуристов в дороге, общение с опытными путешественниками), фотосессия с «котлетами» - самодельными прототипами автомобиля, конференция по автомобильному туризму, на которой участники обсудили создание благоприятных условий для автотуристов, показательная эвакуация пострадавших в ДТП - фестиваль подарил своим участникам и гостям массу эмоций и полезной информации.

По словам начальника управления туризма регионального минкульта Игоря Ворожцова, автомобильный туризм набирает все большую популярность в России.

«Развиваются средства навигации и каналы взаимосвязи между водителями. При этом автотурист свободен в выборе маршрутов, остановок, длительности и сложности своего путешествия. Поэтому, уверен, что у фестиваля «УралАвтоТур» есть будущее, есть своя аудитория, которая всегда с интересом отреагирует на любое подобное мероприятие», - подчеркнул он.

Организаторами фестиваля выступили спортивно-туристический клуб «OffRoad74» и правительство Челябинской области при поддержке министерства культуры региона и областного центра развития туризма, сообщает пресс-служба областного минэкологии.

Фото предоставлено минэкологии Челябинской области