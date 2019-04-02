Коркинский предприниматель пожаловался на главу района, депутатов и прессу Виталию Лопину

Индивидуальный предприниматель из города Коркино Александр Бакша после срыва публичных слушаний по проекту планировки земельного участка, где он планирует построить похоронное бюро, обратился в прокуратуру Челябинской области с просьбой провести по данному факту проверку.

У бизнесмена есть серьезные основания полагать, что глава Коркинского муниципального района Наталья Лощинина из личной неприязни, используя свое служебное положение, препятствует его предпринимательской деятельности, настраивая против него местных жителей. По мнению Александра Бакши, районная чиновница использует административный ресурс с целью оказания на него давления.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 21 марта этого года в администрации города Коркино были сорваны публичные слушания по проекту планировки земельного участка по адресу: 30 лет ВЛКСМ, 60. Наталья Лощинина, являясь должностным лицом, нарушила процедуру публичных слушаний, которая не предусматривает голосования «за» или «против» рассматриваемого проекта (участники слушаний могут просто озвучить свои предложения или замечания).

Глава же Коркинского муниципального района превратила публичные слушания в акцию протеста против похоронного бюро, которое на данном земельном участке планирует построить Александр Бакша, а заодно - и против крематория, который тот ЯКОБЫ также собирался возвести в черте города, на участке по адресу: улица 30 лет ВЛКСМ, 60.

Публичные слушания собрали у стен городской мэрии более двухсот человек. Одни пришли самостоятельно, других привезли на микроавтобусах. Вместе с местными жителями участие в событии принимали также руководители и сотрудники районных управлений, ведомств, бюджетных организаций, оставившие свои рабочие места в рабочее время - скорее всего, по указанию Лощининой. Глава успокоила подчиненных, заявив, что их отсутствие на службе менее четырех часов не является прогулом.

Еще одним нарушением процедуры публичных слушаний по проекту планировки вышеназванного земельного участка в городе Коркино стало участие в нем всех жителей, пожелавших (или получивших указание) прийти, - не только тех, кто проживает или владеет имуществом в данной территориальной зоне, определенной в Генеральном плане города Коркино, к которой относится участок по улице 30 лет ВЛКСМ, 60.

Коркинцы, собравшиеся 21 марта в городской мэрии, об этом извещены не были. Они шли на слушания, взбудораженные пугающими публикациями рупора районной власти Юрия Сейидова в местной газете «Горняцкая правда» о том, что Александр Бакша якобы собирается построить в черте города крематорий, где будут сжигать неопознанные тела людей и трупы животных.

В деятельности похоронных бюро действительно предполагается кремация, только вот Александр Бакша никакого крематория строить не планировал. Слухам, распространяемым Юрием Сейидовым, коркинский предприниматель искренне удивляется, считая происходящие вокруг него события абсурдом (или же чьим-то заказом).

«Вы что? Как можно в городе крематорий строить?! Есть же санитарные нормы!» - возмутился Александр Бакша, отвечая на вопрос агентства «Урал-пресс-информ» действительно ли он собирался кремировать покойных в границах муниципального образования.

В своем обращении к прокурору Челябинской области Виталию Лопину индивидуальный предприниматель указал, что деятельность в сфере организации похоронного дела ИП Бакша осуществляет более двадцати лет. Земельный участок по адресу: улица 30 лет ВЛКСМ, 60 был приобретен в 2012 году. С целью расширения и повышения качества оказываемых населению услуг бизнесмен решил построить на этом участке похоронное бюро и в январе 2019-го года обратился в администрацию Коркино с заявлением о подготовке проекта планировки территории. Публичные слушания были назначены на 21 марта и, как уже известно, сорваны.

Правда, Наталья Лощинина пообещала горожанам, что они обязательно будут проведены повторно - с учетом мнения каждого коркинца, которое Юрий Сейидов продолжает формировать - не в пользу Александра Бакши (очередная первополосная статья на тему похоронного бюро вышла в «Горняцкой правде» в минувшую пятицу, 29 марта, под громким заголовком: «Не прокатило, или Глухая власть»).

В своей публикации Юрий Сейидов восхищается бесстрашием Натальи Лощининой, которая «не побоялась высказать собственную точку зрения на ситуацию» (правда, кого должна была бояться районная глава, акула пера не уточняет). Журналист пишет, что ради присутствия на важной для земляков встрече она оставила другие статусные дела (речь, вероятно, - о праздновании десятилетия «ЮжУралКартона»).

Выступая перед коркинцами, Наталья Александровна призывала собравшихся писать заявления и собирать подписи на улице, высказывала свое отрицательное мнение относительно планируемого объекта. Кроме того, глава Коркинского района заявила, что вопрос строительства похоронного бюро находится на особом контроле, в том числе в правительстве Челябинской области и Законодательном собрании региона. А есть ли в действительности этот контроль? Или чиновница вводит людей в заблуждение?! - пока данный вопрос остается открытым.

В ходе публичных слушаний Наталья Лощинина несколько раз подчеркнула, что они перенесены, хотя по закону не имела на это никаких полномочий, отмечает Александр Бакша.

«Граждане, которые должны были выразить свое мнение по проекту планировки территории, не имели возможности реализовать эти права, так как публичные слушания были сорваны», - пишет предприниматель в своем обращении.

В результате вместо мирного и конструктивного обсуждения проекта планировки земельного участка получился стихийный митинг. По мнению Александра Бакши, глава района, пользуясь своим служебным положением и превышая должностные полномочия, оказывает давление на его бизнес.

К слову, пока чиновница разбиралась с неугодным ей предпринимателем, розинская свалка вовсю горела и была потушена только на прошлой неделе, 27 марта, - и только после того, как Наталью Лощинину буквально ткнули носом в эту проблему.

«Мы имеем полное право развивать малый бизнес - строить в районе новые объекты для людей, готовы вкладывать свои средства в развитие инфраструктуры этого пустующего участка, который находится далеко не в центре города, а за пределами многоэтажной застройки», - отмечает Александр Бакша.

Он не без оснований опасается, что так как вся информация о проекте строительства похоронного бюро была искажена и перевернута, то дождаться положительного решения от администрации Коркино вряд ли получится, тем более что в письме к главе города Дмитрию Гатову Наталья Лощинина выразила свое личное отрицательное отношение к похоронному бюро и указала, что районная администрация является сторонником развития малого бизнеса позитивной направленности, а ритуальные объекты, которые чиновница считает негативным видом экономической деятельности, должны располагаться за пределами населенных пунктов.

«При вынесении решения предлагаю учесть мое личное отрицательное отношение к размещению похоронного бюро на выбранном месте, а также мнение значительного числа жителей нашего города о недопустимости строительства вышеобозначенного объекта инфраструктуры «похоронного бюро» вблизи жилого сектора», - с такой «просьбой» Наталья Лощинина обратилась к Дмитрию Гатову.

Тем временем, коркинский Центр памяти на улице Цвиллинга, 1Б, принадлежащий супругам Федотовым, оказывает полный спектр ритуальных услуг в непосредственной близости от детского садика и образовательного учреждения - горно-строительного техникума, не вызывая у районных властей никакой озабоченности. К слову, по заверениям участников событий, произошедших 21 марта, прямой конкурент Александра Бакши - А.Л. Федотов, находившийся на слушаниях в компании ярого противника похоронного бюро на 30 лет ВЛКСМ Юрия Сейидова, кричал громче всех, мешая - вместе с другими неспокойными гражданами - комиссии вести свою работу.

Теперь о Правилах землепользования и застройки Коркинского городского поселения, утвержденных решением местного Совета депутатов 26 декабря 2012 года. Данные Правила Александр Бакша считает не соответствующими действующему законодательству, так как они относят бытовые услуги к условно разрешенным видам деятельности в зоне среднеэтажной жилой застройки и зоне застройки индивидуальными жилыми домами.

«Полагаю, что в этой части Правила землепользования и застройки Коркинского городского поселения приводят к ограничению и даже устранению конкуренции, поскольку уже существующие объекты бытового обслуживания в настоящее время находятся в черте жилой застройки (например, вышеназванный Центр памяти), а для строительства новых объектов с таким же видом деятельности создан дополнительный барьер в виде необходимости проведения публичных слушаний», - отмечает Александр Бакша в своем обращении.

Кроме того, он заявляет, что была нарушена процедура внесения этих изменений в Правила землепользования и застройки Коркино (28 октября 2018 года они изложены в новой редакции). Суть нарушений в следующем: в принятом Советом депутатов решении бытовые услуги оказались перенесены в условно разрешенный вид деятельности, тогда как на момент проведения публичных слушаний по этому вопросу бытовое обслуживание было указано в основных видах разрешенного использования зон жилой застройки.

Примечание: Разрешенный вид деятельности не предполагает публичных слушаний, а условно разрешенный - предусматривает их проведение.

По мнению Александра Бакши, действия районной власти, принятое депутатами решение и «перлы» редакции газеты «Горняцкая правда» (конкретно - Юрия Сейидова) крайне отрицательно влияют на его бизнес.

В числе прочего предприниматель, которому не дают нормально работать в родном городе, просит прокуратуру Челябинской области проверить законность организации Натальей Лощининой и сотрудниками администрации города Коркино сбора подписей горожан «за» или «против» похоронного бюро (кстати, участники слушаний говорят, что была только строка «против»); законность ее письма Дмитрию Гатову, где она говорит о поддержке предпринимательства только позитивной направленности и, являясь должностным лицом, дает оценку уровня успешности уже имеющихся в городе похоронных бюро, а также делает выводы об отрицательном влиянии планируемого Александром Бакшой объекта на «уровень социальной напряженности».

Также Александр Бакша просит прокуратуру региона проверить законность действий Юрия Сейидова и редакции «Горняцкой правды», которые неоднократно публиковали недостоверную информацию о предмете рассмотрения, участниках и процедуре публичных слушаний 21 марта, и наличие причинно-следственной связи между этими действиями и тем, что слушания были сорваны и признаны несостоявшимися.

«Прошу также обязать Совет депутатов Коркинского городского поселения внести изменения в Правила землепользования и застройки, вернув бытовые услуги в перечень основных видов разрешенного использования во всех зонах жилой застройки», - написал коркинский предприниматель в обращении к прокурору Челябинской области Виталию Лопину.

При рассмотрении этого заявления Александр Бакша просит учесть, что ранее он уже подал заявления в прокуратуру города Коркино, в которых пожаловался на неправомерные действия и бездействие администрации Коркинского муниципального района в отношении другого принадлежащего ему объекта в сфере похоронной деятельности и земельного участка под ним. Данные заявления находятся на рассмотрении.

На прошлой неделе Александр Бакша направил аналогичное обращение в приемную правительства Челябинской области. В настоящее время он готовит письма в Челябинское УФАС (в действиях районной власти имеются явные признаки нарушения федерального закона "О защите конкуренции") и региональное следственное управление СКР.

Агентство «Урал-пресс-информ» будет следить за развитием событий.