Коркинское кафе с «трясущимися тушками» не дает спать жителям

В Коркино (Челябинская область) многоквартирный жилой пятиэтажный дом по адресу: улица 30 лет ВЛКСМ, 31 уже давно не спит: с тех пор, как кафе с говорящим, «тарантиновским» названием «От заката до рассвета» начало свою работу. И особенно тяжело засыпается жильцам теперь, когда с наступлением тепла стало невозможным прятаться за закрытыми окнами: вместе со вечерней весенней прохладой в их квартиры врываются отвратительно громкие звуки.

Фото и видео из группы кафе ВКонтакте

В первую очередь достается тем, чьи окна смотрят на кафе, расположенное в отдельно стоящем одноэтажном здании через дорогу от пятиэтажки. Дорога узкая, «От заката до рассвета» находится слишком близко к жилому дому. И начиная с пятницы там проходят крайне шумные дискотеки – никакой звукоизоляции нет, музыка не играет, а орет – невозможно заснуть. Помогают только беруши - и то не все и не всегда. Теперь, когда на улице потеплело, жильцам 31-го дома стало тяжелее засыпать еще и потому, что двери кафе, как и окна жителей, распахнуты – проникновению потоков звука в измученные уши людей ничто не мешает.

В агентство «Урал-пресс-информ» жители многострадального дома обратились с просьбой о помощи. Сами они собираются написать коллективную жалобу в местную прокуратуру, ведь происходящее в кафе – не просто прямое нарушение закона о тишине, а прямое нарушение законных прав людей на спокойный сон.

«Мало того что музыка орет, так еще и постоянные пьяные крики, ругань, маты. Рассказывают, что там нередко случаются драки. И обстановка внутри напоминает лихие 90-е. Гости заведения нередко безобразно пьяны и провоцируют конфликты, параллельно накачиваясь алкоголем», - рассказал агентству один из посетителей заведения, испытавший культурный шок от ночного посещения кафе.

Тем временем в своей официальной группе ВКонтакте «От заката до рассвета» оставляет радостные посты о том, как Коркино отдыхает, о том, как веселье начинается на закате и заканчивается на рассвете. Для гостей заведения – все так (если нет мордобоя), но вот жители 31-го дома испытывают совершенно другие эмоции. И всей душой желают, чтобы это место было если не закрыто, то перестало уничтожать их адскими звуками.

К слову, днем это вполне благопристойное заведение. Обычное кафе с бизнес-ланчами и банкетами. А ночами оно превращается в совсем иное место. Как в культовом фильме культового режиссера Квентина Тарантино, где с наступлением темноты обычный на первый взгляд стрип-бар оказывается местом обитания опасных кровожадных вампиров.