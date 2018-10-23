Кормили супом с плесенью? В детском саду Челябинска началась проверка

В детском саду № 472 города Челябинска, откуда поступили жалобы на плохую еду, началась внеплановая проверка. В самом образовательном учреждении отрицают факт того, что питание было некачественное.

О том, что в детском саду №472 детей кормят супом с плесенью, в еде попадается бумага, а на десерт малышам дают зеленые бананы, пожаловалась две воспитательницы. Они сообщили о недовесе мясных котлет, неспелых фруктах и посторонних предметах в пище для малышей. По словам педагогов повара, зачастую забывают посолить пищу, а у детей воруют котлеты.

Заведующая детского садика Галина Чуличкова данную информацию категорически отрицает. По ее словам, это месть. Эти сотрудницы уже уволились по собственному желанию.

«Коллектив встревожен. Таких претензий к нам никогда не было. Не было никакой плесени, мы бы тут все отравились. Ведь воспитатели едят ту же еду, что и дети. И одна из воспитательниц, которая распространила эту информацию, сама водит дочку в наш детский сад. У нее просто сложных и конфликтный характер. Я считаю, что это месть», - сообщила Галина Чуличкова.

Несмотря на то, что жалоб на некачественное питание в детском саду №472 в комитет по делам образования Челябинска не поступало, в дошкольном учреждении началась проверка.

«С сегодняшнего дня проводится проверка силами сотрудников контрольно-ревизионного управления и комитета образования. Будет провена организация питания, а также кадровая обеспеченность детского сада», - сообщили в пресс-службе комитета по делам образования города Челябинска.

Ревизоры проверят пищеблок, условиях хранения продуктов, оценят их качество и сроки годности.

«Лично побывал на кухне детского сада. Все чисто, есть надлежащее оборудование, продукты хранятся по всем правилам. Возможно, факты, о которых рассказали воспитатели, имели место быть на самом деле. Но, если говорить о плесени в супе или о недовесе котлет, то это, по их же словам, было год назад и проверить данный факт сейчас мы уже не можем», - сообщил руководитель Центра общественного контроля Челябинской области Вячеслав Цапов.

Проверка детского сада продлится до конца недели. Об ее итогах будут проинформированы родители, а уволившимся педагогам уже найдена замена.