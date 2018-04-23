Коробка стала лучшим подарком челябинскому Ермаку на трехлетие

Роскошный обитатель челябинского зоопарка, снежный барс по имени Ермак, сегодня, 23-го апреля, отметил свой третий день рождения.

Сотрудники зверинца, как и обещали, подарили своему любимцу мясной десерт и коробку – большую и яркую. Несмотря на свои внушительные размеры, Ермак, как и его младшие собратья-кошки, очень любит коробки. Видео, размещенное в официальном сообществе зоопарка ВКонтакте, это доказывает.

«Ермак приехал к нам из пермского зоопарка в 2015 году. Несколькими годами ранее самец снежного барса Драгон, проживавший в челябинском зоопарке, уехал в Пермь. Там Драгон женился - и на свет появился наш красавец Ермак», - рассказывают сотрудники челябинского зоопарка. – И, конечно же, мы не могли пропустить такое важное событие и уже с утра пораньше подготовили подарочки для нашего мальчика!»

Смотреть на то, как снежный барс, словно маленький котенок, радуется коробке, можно бесконечно. Его поведение доказывает: Ермак – истинный представитель семейства кошачьих.

Фото и видео челябинского зоопарка