Корреспондент «Урал-пресс-информа» победила в конкурсе ФССП с эксклюзивом о коллекторах

Корреспондент агентства «Урал-пресс-информа» Инна Шемаева завоевала первое место на региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшее информационное освещение деятельности ФССП России. Высокую оценку жюри получило ее эксклюзивное интервью «Южноуральцам не надо бояться коллекторов», размещенное на сайте агентства в январе этого года.

Сегодня, третьего декабря, награду Инне Шемаевой, одержавшей победу в конкурсной номинации «Лучший материал в Интернет-СМИ», в торжественной обстановке вручила главный судебный пристав Челябинской области Альбина Сухорукова.

После награждения наш корреспондент поделилась своими мыслями относительно профессии судебных приставов – очень сложной и действительно важной.

«Приставам не так часто говорят «спасибо». Их ругают за то, что они арестовывают счета, за то, что из-за их решений должники, к примеру, не могут выехать за границу. На самом деле благодаря именно этой тяжелой (и зачастую – неблагодарной) каждодневной работе приставов тысячам южноуральцев выплачивают задерживаемую недобросовестными работодателями заработную плату, дети получают алименты, которые не хотят платить родители, взыскивается причиненный преступлениями ущерб. Судебные приставы - такие же, как мы с вами. Просто у них такая работа. Ее нужно показывать, о ней нужно рассказывать объективно. А если вы задолжали кому-то, то вины пристава в этом нет. Приставы всегда стоят на защите закона», - отметила Инна Шемаева.

Кроме журналистки агентства «Урал-пресс-информ», управление ФССП России по Челябинской области выбрало и других победителей регионального этапа федерального конкурса – в номинациях «Лучший телесюжет», «Лучший радиосюжет» и «Лучший материал в печатном издании».