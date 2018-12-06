Кошкин дом: ему не место в доме моем?

В Челябинске общественники и власти вчера, шестого декабря, обсудили проблему заваривания продухов в многоквартирных домах, что несет погибель бездомным кошкам - в зимние холода им не выжить на улице.

По словам зоозащитников, управляющие компании проводят эту работу на основании полученных рекомендаций от администраций районов. Однако, как отмечают в Общественной палате Челябинской области, получить комментарии от представителей УК участники заседания рабочей группы ОПЧО по решению проблем безнадзорных животных не смогли – ни одна из обслуживающих организаций на заседание не явилась.

Тем временем заместитель главы Курчатовского района Челябинска Константин Матыгин заверил участников встречи, что поручит ответственным лицам активизировать разъяснительную работу с жильцами, которые могут самостоятельно, на общедомовых собраниях, принимать решение, закрывать ли продухи в многоквартирных домах или оставлять их открытыми, давать шанс кошкам на спасительное тепло в холода или закрывать им пропуск в жизнь.

В Челябинске, наверное, почти в каждом дворе существует противостояние людей, сочувствующих братьям своим меньшим, и тех, кто рад был бы никогда не встретить на своем пути ни одного четвероногого. Одни кормят и отстаивают право кошек греться в подвалах, другие требуют обратного. Для представителей последней категории даже кормежка замерзающих животных – преступление. А уж кошкин дом в подвале своего жилища они не могут представить и в самом ужасном своем кошмаре и требуют замуровывать все возможные лазейки.

Тем временем еще летом этого года Минстрой РФ встал на сторону бездомных мурлык, разрешив оставлять в подвалах многоквартирных домов хотя бы один открытый продух с размером ячейки 15 на 15 сантиметров, что было прописано в доработанном проекте приказа министерства строительства «Об утверждении правил и норм содержания общего имущества в многоквартирном доме».

Как писала «Российская газета», согласно действующим санитарным нормам и правилам (СНиП) строители в нашей стране обязаны оставлять в наружных стенах подвала отверстия для естественной циркуляции воздуха.

Однако работники жилищно-коммунального хозяйства зачастую готовы замуровать любую дырку, не оставив даже крохотного «окошка», куда хоть с трудом, но все-таки смогла бы протиснуться тощая дворовая кошка. Иногда сотрудниками управляющих компаний движет стремление обеспечить качественное содержание дома, иногда заставляют надзорные органы, а зачастую требуют сами жильцы, которым кошки в подвале категорически не нужны. А ведь зимой отсутствие лазеек в подвалы - это для животных верная смерть.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», главной темой заседания рабочей группы зоозащитников пятого декабря стало приближающееся закрытие муниципального ветприемника и судьбы остающихся в отлове безнадзорных животных. Общественники обратились к представителям власти с просьбой приостановить отлов, власть обещала подумать.