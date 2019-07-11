Котова не хочет отдавать больницы Челябинска министерству

Челябинск пока остается единственным городом в регионе, который не передал муниципальные учреждения здравоохранения в собственность области. И пока город намерен сохранить в своем ведении все больницы и поликлиники.

Напомним, в Челябинской области уже более трех лет идет процесс передачи лечебных учреждений с муниципального на областной уровень – почти все больницы и поликлиники теперь подчиняются региональному минздраву, а их имущество передано в собственность Челябинской области. Начиналось все с городов и районов, в 2018 году передавать свои больницы, роддома и поликлиники начал Магнитогорск. Остался один Челябинск.

«Я была одним из тех заместителей, которые настаивали на том, чтобы учреждения здравоохранения остались в ведении города», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова.

Нынешний руководитель города считает, что на сегодня нет необходимости отдавать челябинские больницы в ведение области. И предлагает для понимания сравнить объемы финансирования, выделяемые учреждениям здравоохранения.

«В позапрошлый год из бюджета региона было направлено около 1,5 миллиарда на областные учреждения здравоохранения области. И всего 46 миллионов было выделено из областной казны на учреждения здравоохранения Челябинска, - привела цифры Наталья Котова и добавила. - Если направляется в разы меньше, то и не будет такого развития, как бы нам хотелось».

Справедливости ради врио главы отметила, что и сам Челябинск уменьшил финансирование по этому направлению. «Последние несколько лет сократился объем средств, направляемых из городского бюджета на развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения. Если раньше направляли более 300 миллионов рублей, то последние годы – от 50 до 90 миллионов рублей», - уточнила Наталья Котова.

По ее мнению, учреждения здравоохранения могут эффективно действовать и находясь в подчинении города, надо лишь проводить гармоничную финансовую политику.

«Да, есть проблемы с ремонтом, есть проблемы с очередями, есть проблемы с нехваткой кадров. Мы их все знаем. Но мы готовы все это улучшать, если нам будут направляться определенные средства на развитие», - рассказала Наталья Котова.

Руководитель города подчеркнула, что вопрос о передаче муниципальных больниц в областное подчинение пока находится в стадии обсуждения. «Конечно, этот вопрос еще будет обсуждаться, но я пока выступаю за то, чтобы учреждения остались в ведении города», - высказала свою точку зрения Наталья Котова.

При этом областной центр в последние годы активно проводил оптимизацию здравоохранения, объединяя лечебные учреждения. В 2018 году в Челябинске объединились две взрослые поликлиники – городская №1 и студенческая, и шесть детских почти во всех районах города и две детских же больницы в Металлургическом районе. Министр напомнил, что под эгидой первой больницы были объединены несколько учреждений (к горбольнице №1 присоединили больницы номер 14, 15 и 16). Областная клиническая больница № 4 Челябинска присоединена в областной больнице №3.

Пока жители испытывают лишь неудобства от этих процессов. Но чиновники заверяют, что все трудности – это временное явление. И присоединение более мелких больниц к крупным пойдет лишь во благо пациентов.

Глава Челябинской области Алексей Текслер в ходе одного из визитов в муниципалитеты заявил, что оптимизацию учреждений здравоохранения пора прекратить. «Мы заканчиваем с оптимизацией медицины в Челябинской области, хватит, наоптимизировались», – сказал Алексей Текслер.