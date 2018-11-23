Крик о помощи: у собак и щенков челябинского ветприемника осталось меньше месяца

Бездомные собаки и щенки, находящиеся в отлове, очень ждут помощи человека. У безнадзорных животных осталось меньше месяца – в декабре ветприемник МУП «ГорЭкоЦентр» будет закрыт. Его ликвидируют, как и свалку. Работники уже получили уведомления о грядущем увольнении.

На вывоз более трехсот (!) четвероногих осталось совсем немного времени. Ко дню закрытия (это случится перед Новым Годом) клетки должны быть освобождены.

«Что будет дальше - неизвестно. Нам постоянно говорят «все под контролем, но по факту это не так! Каждый день - как на пороховой бочке! Нужна помощь!» - написали зоозащитники в группе «Помощь животным ветприемника (ГЭЦ) г. Челябинск» ВКонтакте.

Зоозащитники начали опрос, их интересует, какого рода помощь готовы оказать южноуральцы несчастным животным. Это может быть передержка собаки, передержка щенка, помощь в перевозке, помощь кормом и лекарствами, расклейка объявлений, иная помощь.

В опросе приняли участие более 170-ти человек. Самый распространенный ответ: «Помогу кормом и лекарствами» (так ответили 49,71 процента участников опроса). А вот передержку как взрослым собакам, так и щенкам оказались готовы предложить совсем немногие. А передержки тем временем очень сильно нужны – частные приюты переполнены под завязку, животных бывает просто некуда размещать. Не хватает и рук. Не хватает сил. Катастрофически не хватает средств. Одним словом, полная безнадега.

Присмотритесь, может именно вас ждет щенок или взрослый пес. Может, именно вы – тот самый, единственный и самый любимый человек.

Тем временем председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей среды, депутат фракции «Единая Россия» Владимир Бурматов внес в Государственную Думу законопроект, разрешающий регионам применять метод ОСВВ (Отлов - Стерилизация - Вакцинация - Возврат) при регулировании численности безнадзорных животных. Если эта инициатива будет поддержана, такой кошмарной ситуации, какая сложилась с ветприемником в Челябинске, не случится. И разрешенное государством умерщвление перестанет угрожать сотням тысяч живых существ.