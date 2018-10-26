Круг льготников в Челябинской области расширится с 1 января 2019 года

С 2019 года ставка транспортного налога для пенсионеров Челябинской области, владеющих мощными автомобилями, будет снижена в 50 раз.

Соответствующие поправки в региональный закон «О транспортном налоге» утвердили депутаты Законодательного собрания области.

Законопроект вызвал бурную дискуссию на заседании. Как отметил председатель ЗСО Владимир Мякуш, до настоящего времени льгота действовала для пенсионеров, в собственности которых находятся легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно. Они платят лишь по одному рублю за одну лошадиную силу своего «железного коня». Это касается также мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (до 26,47 кВт) включительно.

«На протяжении последних лет было множество обращений в Законодательное собрание и губернатору от пенсионеров с просьбой увеличить градацию и распространить действие льготной ставки по транспортному налогу на автомобили с мощностью двигателей до 180 лошадиных сил», - рассказал Владимир Мякуш.

Губернатор Борис Дубровский внес инициативу в областной парламент о корректировке статьи 4 закона Челябинской области «О транспортном налоге».

«Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу обеспечить уровень социальной поддержки людей старшего возраста с учетом адаптации к новым требованиям пенсионной системы, - пояснил Борис Дубровский. - В этой связи я принял решение ввести дополнительную льготу по транспортному налогу для пенсионеров и многодетных семей».

Парламентарии детально рассмотрели этот вопрос. «Мы понимаем, что пенсионерам, а тем более многодетным семьям, в собственности которых находятся легковые автомобили с мощностью свыше 150 до 180 лошадиных сил, уплачивать налог по установленным ставкам накладно. В основном это люди, не имеющие дополнительных источников дохода», – продолжил Владимир Мякуш.

Депутат Ольга Мухометьярова предложила распространить действие этой льготы и на другие категории южноуральцев, уже освобожденные от уплаты налога на машины до 150 лошадиных сил. Это Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы, Герои Социалистического Труда, ветераны и инвалиды войны, лица, подвергшиеся воздействию радиации, семьи, в которых есть дети-инвалид и инвалиды первой и второй групп. По ее подсчетам, на предоставление новой льготы (на машины до 180 «лошадей») для этой категории понадобится 4,5 миллиона рублей.

Спикер напомнил депутату, что Заксобрание не рассматривает и не принимает поправки в закон, внесенные «с голоса». «Выходите с соответствующей инициативой и будем рассматривать», - рекомендовал спикер.

После обсуждения депутаты приняли законопроект в первом и в третьем, окончательном чтениях».

«Уже в 2019 году льготной ставкой по транспортному налогу в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 150 до 180 лошадиных сил включительно за отчетный период 2018 года смогут воспользоваться 7 тысяч 120 пенсионеров и 388 многодетных семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет», - отметил Владимир Мякуш. Для них установлена льготная налоговая ставка в размере один рубль с каждой лошадиной силы. «Это в 50 раз ниже, чем было ранее», – подчеркнул спикер.

Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика.

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области, в настоящее время 172 тысячи 373 пенсионера уплачивают налог по льготной налоговой ставке в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно. С нового года льготой смогут воспользоваться еще 7 тысяч 580 южноуральцев.