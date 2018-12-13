Ксения Бородина приняла участие в судьбе челябинского отца и его трехлетней дочери

Телеведущая Ксения Бородина откликнулась на беду челябинца, который не может забрать собственную дочку из Дома ребенка. Чтобы быть ближе к маленькой Иде и видеть ее каждый день, мужчина устроился туда на работу.

Благодаря участию известной ведущей была собрана сумма, необходимая для покупки квартиры. Наличие жилья – обязательное условие, при котором ребенка отдадут отцу.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», мать малышки лишена родительских прав. В графе «Отец» был прочерк – поэтому Алексею не отдавали девочку. Тогда он официально установил отцовство. Но этого оказалось мало. Мужчина не имел постоянной работы и жил в ветхом доме. Теперь позади и проблема с трудоустройством. Осталось решить самый сложный – квартирный – вопрос, чтобы долгий путь отца к родной дочери наконец закончился. И закончился благополучно.

Трогательную историю самоотверженного челябинца Ксения Бородина, наиболее известная большинству россиян как ведущая популярного шоу «Дом-2» на ТНТ, рассказала на своей странице в Instagram.

«Алексей встает каждый день в 6:30 и два часа едет на работу в Дом ребенка, где его ждет 3-летняя дочь Ида. Ради нее Алексей устроился штукатуром на зарплату в 15 тысяч. Если в ближайшее время он не найдет жилье, родная дочка попадет в интернат. Если есть возможность привлечь к этой истории власть города Челябинска, очень просим помочь этому сильному мужчине воссоединиться со своим ребенком. Мурашки по коже от такой истории, когда забирают ребёенка у отца. Я искренне надеюсь, что возможно помочь, я надеюсь, этот пост увидят и донесут информацию до администрации», - написала Бородина.

Также в этом посте ведущая указала реквизиты Алексея, куда люди, тронутые его историей, начали переводить деньги.

Спустя всего несколько дней ведущая выложила новый пост (это было вчера, 12 декабря): «Говорила с Алексеем по телефону, благодаря моим и вашим, конечно же, усилиям мы собрали нужную сумму. Ура-а-а! Теперь у них будет своя квартира».

В этом же посте Ксения Бородина посетовала, что была вынуждена написать о своем финансовом участии в этой истории – хотя, по ее словам, хвастаться ненавидит. Тут же ведущая укорила недоброжелателей, которые успели написать ей гадостей, в том числе обсудить благосостояние Бородиной и ее супруга.

«Мне было просто противно читать, как люди упрекают за посты о помощи. Никто не имеет право залезать ко мне и моему мужу в кошелек, у нас большая семья, у нас есть близкие и родственники и целая жизнь впереди! И это не ваше дело, как нам распоряжаться деньгами, эти посты с криком о помощи не для вас, а для Людей! Потом поймете, в чем разница, обязательно поймете. А мы будем помогать и, к сожалению, оправдываться за добрые дела!»

Людей, восхищенных благородством Бородиной, все-таки оказалось значительно больше.