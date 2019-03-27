КСП внепланово проверит ФОМС Челябинской области
Контрольно-счетная палата Челябинской области проведет проверку регионального фонда обязательного медицинского образования, который не проверялся уже более 10 лет.
Соответствующие поправки в план работы КСП утвердили сегодня, 27 марта, депутаты Законодательного собрания области.
Как пояснил председатель Заксобрания Владимир Мякуш, на сегодня региональный ФОМС проверяет контрольно-ревизионное управление (орган исполнительной власти). По мнению депутатов, проверку должна проводить Контрольно-счетная палата области, неподконтрольная региональным властям.
«Фонд обязательного медицинского страхования региона не проверялся с 2008 года», - добавил Владимир Мякуш.
Депутаты поручили КСП провести внеплановую проверку законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области.
Напомним, с марта 2014 года и по настоящее время ФОМС Челябинской области возглавляет Ирина Михалевская. С мая 2010 года по февраль 2014 года фондом руководил Михаил Вербитский. С 31 декабря 2009 года по май 2010 года директором фонда был Андрей Пшеницын, а до него (с марта 2008 года по ноябрь 2009 года) во главе фонда был Валерий Некрасов (он был убит 22 ноября 2009 года в подъезде собственного дома).