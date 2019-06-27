КСП завершила проверку в Златоусте, итоги представят в августе

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области на этой неделе завершила полномасштабную ревизию в администрации Златоустовского городского округа. Результаты будут озвучены в августе.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил председатель Контрольно-счетной палаты региона Алексей Лошкин.

Выездную часть проверки планируется завершить на этой неделе. Потом будут проведены обработка и анализ собранных материалов. Результаты появятся в августе. Отчет по итогам полномасштабной ревизии будет представлен в Законодательное собрание области, в прокуратуру и губернатору.

Напомним, полномасштабную ревизию в администрации Златоуста аудиторы КСП начали 20 мая. Была проведена полная ревизия расходных обязательств администрации за последние несколько лет: закупки, фонд оплаты труда, доходы от использования муниципального имущества, аренда, приватизация, подведомственные учреждения, бюджет. К проверке были привлечены в той или иной степени практически все специалисты КСП.

Параллельно сотрудники ФСБ проводили выемку документов в муниципальном предприятии «Злат-ТВ» (по материалам проверки было возбуждено уголовное дело), в ООО «Теплоэнергетик» и в санатории-профилактории «Металлург».

В официальном аккаунте врио губернатора Алексея Текслера жители уже неоднократно просили главу региона побыстрее приехать в Златоуст и устроить экзамен для главы – Вячеслава Жилина. Слишком много неприятных вопросов накопилось к мэру.

Напомним, проводимые ранее КСП проверки в ряде муниципалитетов приводили к громким уголовным делам. Так, аудиторы в ходе проверки в Миассе выявили факт нецелевого использования бюджетных средств при покупке здания под детсад «Умка». Результаты проверки легли в основу двух уголовных дел, в том числе и в отношении бывшего главы Миасса Геннадия Васькова.

После этого была организована аналогичная проверка в Чебаркуле. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств при покупке здания для детского сада. Его фигурантом стал Сергей Богатырев, который проводил оценку зданий в Миассе и Чебаркуле.

Кроме того, в марте 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту незаконной передачи муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения юридическим лицам. В рамках этого дела арестован глава Чебаркульского городского округа Сергей Ковригин. Ему предъявлено обвинение в получении взятки.