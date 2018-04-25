Вчера 15:49
Курорт «Увильды» обещает своим гостям здоровье и долголетие
Встать на путь к долголетию, здоровью и новому качеству жизни отдыхающим поможет курорт «Увильды» (Челябинская область), который успешно воплощает в жизнь эффективные программы очищения и оздоровления организма.
Кроме высокопрофессионального медицинского обслуживания курорт, расположенный в живописнейшем уголке Южного Урала, предлагает своим гостям комфортное проживание в уютных номерах, прекрасную кухню и заботу сотрудников здравницы. Подробнее о радостях жизни, которые сулит знаменитая здравница, читайте здесь.