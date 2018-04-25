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Челябинской области
Вчера 15:49

Курорт «Увильды» обещает своим гостям здоровье и долголетие

Встать на путь к долголетию, здоровью и новому качеству жизни отдыхающим поможет курорт «Увильды» (Челябинская область), который успешно воплощает в жизнь эффективные программы очищения и оздоровления организма.

Кроме высокопрофессионального медицинского обслуживания курорт, расположенный в живописнейшем уголке Южного Урала, предлагает своим гостям комфортное проживание в уютных номерах, прекрасную кухню и заботу сотрудников здравницы. Подробнее о радостях жизни, которые сулит знаменитая здравница, читайте здесь.

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