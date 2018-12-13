Курсанты «Воина» и «Ратибора» воспарили над аэродромом Копейска

Полного купола и мягкого приземления! Курсанты челябинского военно-патриотического молодежного объединения «Воин» и их юные друзья из ВПМЦ «Ратибор» Чебаркульского района вчера, 12 декабря, парили в небе Калачево.

Под руководством инструкторского состава копейского аэродрома ребята и девчата сначала отработали элементы прыжка с парашютом на земле - на снарядах воздушно-десантного комплекса, а после друг за другом попрыгали из самолета АН-2 - с 800-метровой высоты.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» командир «Воина» Алексей Вепринцев, всего прыжки с парашютами совершили 30 юных смельчаков: 25 ребят и пять девчат (23 «воина» и семеро воспитанников «Ратибора»). Представительницы прекрасного пола ни в чем не уступали парням.

«Девочки всегда очень терпеливые, добросовестные, все задачи стараются выполнять на отлично», - отметил Алексей Вепринцев.

По его словам, 12 декабря с парашютами прыгали два десятка «перворазников» - новичков, дебютантов. Десять более опытных «прыгунов» парили в небесной синеве под куполами десантных парашютов Д-6 и Д-10 и с оружием.

В общей сложности курсанты «Воина» прыгают три раза в год: два - зимой, когда приземляться полегче – посадку смягчает снег, и один - летом. Свой второй зимний прыжок они совершат в конце января - начале февраля.

Подготовка к этому важному шагу начинается примерно за две недели до прыжка. Ребята учатся правильно отделяться от воздушного судна, грамотно вести себя в воздухе и отрабатывают действия при посадке.

«Я очень благодарен инструкторам аэродрома Калачево, с которыми мы давно дружим, за качественную подготовку моих подопечных. Благодаря ответственности и опыту инструкторского состава у нас никогда не бывает случаев травматизма. Кроме того, аэродром делает нам скидку на прыжки, и это очень помогает, так как финансирования у нас нет, за детей платят их родители», - рассказал Алексей Вепринцев, который, кстати, и сам является опытным «прыгуном» (совершил более тридцати прыжков с парашютом и при каждой возможности прыгает вместе со своими воспитанниками, подавая им личный пример).

Своими подопечными их командир искренне гордится: его «воины», конечно, волнуются и, как все нормальные люди, перед прыжком испытывают страх, однако свои эмоции они умеют обуздать и обернуть себе на пользу.

«Прыжки с парашютом способствуют формированию у подростков (прыгать разрешено с 14-ти лет) серьезной психологической устойчивости, учат их отстаивать свою позицию, раскрывают потенциал, помогают стать более уверенными в себе», - поделился Алексей Вепринцев.

После вчерашнего воздушного приключения все тридцать юных парашютистов были невероятно взбудоражены, о своих ощущениях рассказывали друг другу и своим наставникам взахлеб – полеты, как известно, пьянят, небо дарит счастье. Не зря раз прыгнувший, делает шаг вниз снова и снова – на земле такого восторга не испытать.

Полного купола и мягкого приземления всем парашютистам!